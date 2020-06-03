Одна из самых популярных отечественных звезд неизменно диктует тренды украинским модницам. Надя Дорофеева продемонстрировала стильную юбку, которая обязательно появится в гардеробе в этом летнем сезоне.

Экс-солистка поп-группы "Время и Стекло" даже в течение карантина не изменяет своей любви к стильным образам. На личной странице в инстаграме Надя Дорофеева показала сразу два фэшн-look, главным элементом которых стала юбка длины миди с пикантным разрезом до бедер.

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Певица – известная любительница стритстайл-образов. В ее гардеробе множество объемных худи, свитшотов и джемперов, в которых звезда чувствует себя комфортно. Однако, как каждая девушка, Дорофеева стремится выглядеть женственной и соблазнительной, выбирая для этого трендовую юбку.

Трендовая юбка летнего сезона

Пока июнь не радует теплом, Надя Дорофеева не спешит оголять стройные ножки в мини-платьях. Зато она выбирает длинные юбки. Так, базовой вещью ее образа стала кремовая юбка свободного покроя с высокой талией и разрезом до бедер. Пикантный вырез прикрыли черные вставки из легкой ткани. Звезда дополнила юбку длины миди черной облегающей кофточкой с пикантным декольте и тонким поясом. Look артистка завершила массивными черными ботинками.

В то же время Надя Дорофеева подбросила фолловерам модную задачку, поинтересовавшись, какой одежде они отдают предпочтение: брюкам или юбкам.

Главным элементом второго образа тоже стала миди-юбка из воздушной ткани темно-синего цвета с белым геометрическим орнаментом. Разрез в наряде был сбоку и, учитывая ветреную погоду, позволил знаменитости засветить стройные ножки. Дорофеева дополнила стильный аутфит белым худи с молнией и длинной черной пуховой жилеткой. Она игриво кружила в фэшн-образе и посылала воздушные поцелуи всем своим поклонникам.