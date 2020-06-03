Лето – период красивых платьев, юбок и костюмов. Конечно же, каждый образ нам хочется дополнить трендовой обувью, чтобы наш летний look был особенным. Мы нашли для вас подборку лучшей обуви этого сезона, которая точно не оставит вас равнодушными.

Каждый наш образ, который мы создаем, даже минималистичный, требует добавления аксессуаров и подбора правильной обуви. Целостно это делает наш look оригинальным, поэтому 24 канал нашол для вас идеальную трендовую обувь, чтобы ваше лето было стильным.

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Трендовая летняя обувь

Квадратные босоножки

Историки моды рассказывают, что первая обувь с квадратным носком появилась еще в 1830-х годах. Квадратные кожаные босоножки на маленьком каблуке – очень легкий, непринужденный вариант для летних прогулок. Такая обувь прекрасно подойдет к длинным и коротким платьям, а также для строгих деловых костюмов с массивными плечами.



Квадратные босоножки

Босоножки со шнурками

Босоножки со шнурками, которые рекомендуют завязывать поверх штанов палаццо – мегатренд этим летом. Выглядят босоножки в таком сочетании – очень эффектно.

Однако их можно сочетать с минималистическими платьями, такой вариант тоже будет выглядеть очень женственно. Можно выбирать в любом формате и оттенке. Что интересно, если вы хотите, чтобы ваши ноги выглядели длиннее, сделайте акцент на бежевой обуви. Черная обувь визуально укорачивает ваши ноги.

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Массивные сандалии

Массивные сандалии – это обувь для сторонников практичности. Комбинировать их можно со всем: джинсами, бермудами, юбками и даже платьями.

Массивные шлепанцы

Если ваш образ лаконичный, без лишних деталей – попробуйте его разнообразить с помощью массивных шлепанцев. Бюджетный вариант можно найти на полках масс-маркета. Такая обувь придаст вашему луку изюминку и необычности.



Массивные шлепанцы / Фото с Pinterest

Цепи на туфлях

Цепи – самый популярный тренд лета, и не только на обуви. Такое изделие уже успешно используют как колье, браслет на руку или на ногу. Цепи на туфлях могут быть тонкими, массивными, золотистыми или серебряными – от фасона и цвета обуви своей актуальности не потеряет. Тоненькая цепь на обуви придаст романтичности и легкости, массивная цепь – заставит обратить на вас внимание.

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Вьетнамки на каблуке

Вьетнамки на каблуке – немного необычное сочетание, но звезды стритстайла уже привыкли к такому тренду, радостно покупают новые модели, поэтому это еще одна разновидность обуви, которая точно будет популярной этим летом. Мировых знаменитостей уже очаровала обувь от Bottega Veneta. Акцент этой модели сосредоточен на спиральном ремешке и рептильном принте.

Лоферы

Лоферы – практичная модель на замену кроссовкам и балеткам. Лоферы идеально подойдут к деловым костюмам или любому другому ежедневному образу. Что касается материала, то можно выбрать те, которые вам больше по душе: из кожи, замши, денима, оформленные принтами или просто классические. Главное – вам должно быть в них удобно.