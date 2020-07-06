Телеведущая вернулась к съемкам программы "Светская жизнь" и еженедельно поражает эффектными образами. Для нового выпуска Катя Осадчая примерила трендовое платье салатового цвета, которое дополнила соломенной шляпкой.

Даже в изоляции Кате Осадчей удавалось удивлять пользователей соцсетей стильными образами. Сейчас за внешний вид звезды перед камерами отвечают стилисты, ведь ведущая вернулась к съемкам. В инстаграм-профиле программы "Светская жизнь" появились фото с интервью звездной семьи музыкального продюсера Юрия Никитина и певицы Ольги Горбачевой, для которого Осадчая выбрала изысканный образ.

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Супруги не только поделились семейными подробностями по случаю 4 годовщины свадьбы, но и прогулялось по розарию ботанического сада. Их элегантные наряды не оставили эстетов равнодушными.

Образ Кати Осадчей

Для летнего выхода звезда выбрала легкое платье салатового цвета длины миди с оригинальным цветочным принтом. Наряд с высокими разрезами подчеркивал стройные ножки ведущей, а пикантное декольте добавляло шарма. Платье свободного покроя она дополнила белым поясом, который акцентировал на талии, и красными босоножками на толстых каблуках.

Легкий яркий look довершили соломенная шляпка и золотые серьги-кольца. К слову, Катя Осадчая не утяжеляла образ аксессуарами, как и советует украинский модельер Андре Тан, в сочетании с трендовыми платьями с цветочным принтом.

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