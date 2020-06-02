Лето уже началось, и хотя погода за окном не сильно радует, все же солнечным дням быть. А это значит, что нам теперь стоит обратить внимание на актуальные фасоны сумок, чтобы оставаться в тренде.

Летний сезон всегда вносит коррективы в наш гардероб. С появлением теплых дней у нас меняется настроение, день становится длиннее, а гулять хочется больше. К целостному образу стоит добавить красивый аксессуар – сумку, чтобы все заиграло яркими красками. На что стоит обратить внимание этим летом – читайте в нашей подборке трендовых сумок.

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Трендовые сумки лета 2020

Сумка-пельмень

В народе сумку, которая не покидает своих трендовых позиций еще с 2019 года и плавно перекочевала на вершину модного Олимпа, стали называть пельмень. Обладательницы этой сумки воспринимаются как стильные, современные леди, которые идут в ногу с модными тенденциями.

Фасон этой сумки может быть в самых разных цветах, хотя чаще всего выбирают белые, коричневые и черные модели. С чем сочетать сумку-пельмень, можно пронаблюдать на инстаграм-страницах супермоделей, "ангелов" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли и Эльзы Хоск.

Сумка-багет

Сумка-икона из 1990-х годов снова перекочевала на модные подиумы, получила определенную интерпретацию, и теперь можно завершать свой образ нею не только в паре с костюмами и платьями, но и удачно комбинировать с кроссовками, кедами, оверсайзными-свитшотами и мам-джинсами.

Сумка из плетеной кожи

Плетеная сумка из соломы – это классика летнего сезона. Впрочем кожаная плетеная сумка Bottega Veneta считается настоящим мегатрендом. Переплетенные полоски кожи выглядят очень эффектно, особенно, если кожа глянцевая. Они могут быть широкими или узкими, в любом случае эта сумка будет выглядеть эффектно.

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Мини-сумка

Мини-сумка не перестает восхищать звезд стритстайла, которые просто обожают этот элемент аксессуара. В мини-сумку не помещается ничего, кроме губной помады, кредитной карточки и ключей. Впрочем такая сумка применяется как дополнительный аксессуар, который можно поместить даже на руку. Стоит добавить, что такая сумка уже успела увлечь модниц со всего мира еще в прошлом сезоне, но не потеряла своих позиций до сих пор и остается популярной.

Макросумка

На стритстайлах и модных подиумах модели дефилировали с огромными сумками XXL. Больше примеров таких сумок представили такие дизайнеры, как Proenza Schouler, Christian Dior и Hermès. В такую оверсайзную модель сумки поместятся все необходимые вам вещи. Макросумка идеально подходит к льняным светлым платьям или деловым костюмам.



Трендовая сумка лета 2020 / Фото з Pinterest