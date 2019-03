Трендовые брюки, платье в горох и яркий total look: Приянка Чопра очаровала тремя выходами

Индийская актриса и победительница конкурса красоты "Мисс Мира 2000" посетила Нью-Йорк с официальным визитом. Во время своего промо-тура Приянка Чопра сменила минимум три наряда, которые запомнились ее поклонникам. Индийская знаменитость доказала, что у нее отличный вкус.

Приянка Чопра запускает свой YouTube-проект под названием If I Could Tell You Just One Thing, который увидит свет впервые 27 марта. Он направлен на общение индийской красавицы с известными женщинами, которые будут делиться с ней своими вдохновляющими историями и давать полезные советы. По случаю скорого запуска Приянка Чопра посетила Нью-Йорк с промо-кампанией своего проекта.

Для каждого из выходов модель выбрала кардинально другой по стилю, однако не менее стильный наряд. На съемках шоу Watch What Happens Live 36-летняя Приянка Чопра пришла в полупрозрачном черном платье в белый горох. Под слишком откровенное платье от Philosophy актриса надела черное боди, а дополнила образ бриллиантовым ожерельем от Chopard и туфлями-лодочками с большими бантами от Christian Louboutin.

Вторым выходом Приянки Чопры стал визит на студию ABC. Приянка Чопра прибыла на встречу в брюках с трендовым змеиным принтом, белой кофте и яркой накидке от Madiyah Al Sharqi. Однако при выходе из помещения модель была замечена в ярко-розовом платье от Tom Ford, изюминкой которого стал широкий пояс, который удачно подчеркнул талию Приянки Чопры.



Приянка Чопра / Instagram / @nawa3emcom