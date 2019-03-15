Трендовый пиджак в клетку и длинное белое платье: Энн Хэтэуэй поразила стильным образом

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Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй / Instagram/ @annehathawayfacts

36-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй прибыла в Нью-Йорк по специальному приглашению. Оскароносная звезда выбрала стильный наряд для светского появления на открытии ресторана.

Оскароносная актриса Энн Хэтэуэй стала гостьей открытия нового престижного ресторана в Нью-Йорке. Для светского выхода знаменитость соединила образ в стиле классики, ведь белое платье всегда будет в моде, и трендовый пиджак, который сейчас есть в списке must have почти каждой девушки.

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Стильный пиджак в крупную цветную клетку Энн Хэтэуэй надела поверх белого макси-платья с резинкой на поясе. Платье добавило актрисе нежности и утонченности, а верхняя одежда в стиле oversize подчеркнула, что она ценит свободу в движениях и следит за последним пиками моды. Ее образ дополнили серьги-кольца, браслет на руке и темный клатч на металлической цепочке.

Енн Гетевей
Энн Хэтэуэй / Instagram / @annehathawayfacts

Енн Гетевей
Энн Хэтэуэй / Instagram / @annehathawayfacts

Енн Гетевей
Энн Хэтэуэй / Instagram / @annehathawayfacts

 
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Теги: LifeStyle Голливуд Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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