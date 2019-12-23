Какими модными трендами запомнится 2019 год: интересная подборка

Фэшн-индустрия неустанно предлагает модницам все новые тренды, которые в течение года заполоняют весь мир. Велосипедки, тренчи, кейпы, экошубы и изделия из экокожи – чего только не появилось у стильных красавиц в гардеробе. Итак, вспомним, какими нарядами запомнится 2019 год!

Считанные дни остаются до Нового 2020 года. По традиции, журналисты LifeStyle 24 подводят итоги уходящего года. И, конечно же, вспоминают модные новинки и тренды, которыми отличился 2019-ый. Изделия из экокожи и экомеха, юбки плиссе, велосипедки, брючные костюмы и перья – нам есть чем вас удивить. Итак, то что было в моде в 2019 году – читайте в нашем материале.

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Экокожа

Легендарные дизайнеры в 2019 году присоединились к мировой тенденции защиты животных. Они публично заявили, что никто не должен умирать и страдать ради моды, поэтому призвали всех красавиц мира отказаться от изделий из натуральной кожи. Однако замена нашлась довольно быстро! Все магазины заполонили изделия из экокожи, которые не уступают качеством и выглядят невероятно стильно.

Юбки, приталенные или объемные, куртки, леггинсы, шорты или даже платье – такие изделия сделают стильным даже повседневный образ. Поэтому голливудские модницы не боялись примерить одежду из экокожи даже на красные дорожки премий.



Дженнифер Лопес / Getty Images

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Интересно, что раньше кожаные изделия носили исключительно рок-музыканты и их поклонники, а такое одеяние выглядело довольно грубо. Однако эти времена давно отошли в прошлое, а одежда из экокожи охотно демонстрировали даже представители королевской семьи.



Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images



Брюки из экокожи на королеве Летиции / Getty Images

Экошубы

Не меньший спрос в фэшн-индустрии имеют экошубы. Они стали отличной альтернативой натуральным изделиям, которые были главным антитрендом 2019 года. Теплые и стильные экошубки быстро заполонили весь мир и оказались едва ли не в каждом гардеробе современной модницы.

И здесь дизайнеры предложили женщинам немалый выбор. Яркие или однотонные, приталенные или же oversize, с ремнем или без – каждая смогла подобрать изделие по вкусу.



Экошуба с поясом – тренд сезона / Joy Pup



Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni

Монохромные образы

Если когда-то наряд одинакового цвета считался безвкусицей, то в 2019 году модельеры доказали обратное. Штаны, гольф и пальто цвета кэмел стало самым главным трендом, который продержится в моде еще несколько лет.

Девушки в монохромных нарядах смотрятся смело и ярко! Нежный пудровый цвет и total look приковывает взгляды мужчин не хуже, чем образ из экокожи,

– убеждает украинский дизайнер Андре Тан.

И в самом деле: монохромные образы всегда выглядят дорого и роскошно.

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Монохромный образ – тренд лета-осени 2019 / Pinterest

Брючные костюмы

Пожалуй, первенство в трендах 2019 года можно смело отдать брючному костюму. Такая покупка стала едва ли не идеальной инвестицией в гардероб, ведь в зависимости от обуви и верха образ выглядит кардинально иначе. Например, брючный костюм в сочетании с блузой или пиджаком на голое тело и туфлями-лодочками – безупречный вечерний образ, который можно демонстрировать даже на торжественных мероприятиях.



Стильный костюм на корпоратив от Зендаи / Pinterest



Виктория Бекхем / Pinterest

Женский костюм – наглядный пример эмансипации и синоним элегантности. Это тонкая граница между строгостью и шармом. Своеобразное правило прекрасно учла первая леди Украины Елена Зеленская, которая всего за несколько месяцев продемонстрировала десятки трендовых образов.



Елена Зеленская в Брюсселе / Instagram / @olenazelenska_official



Елена Зеленская во Франции / Пресс-служба

Летнее платье с теплыми вещами

Не только лето 2019 года запомнится модницам нежными и легкими платьями миди. И осенью, и зимой они с легкостью покоряли фэшн-экспертов яркими выходами.

В этом сезоне особенно актуальными были цветочные или шелковые платья, которые красавицы смело сочетали с объемными вещами и грубой обувью без каблуков.



Летние платья в сочетании с теплыми свитерами / Пресс-служба

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Юбки плиссе

Еще одним из главных трендов весны, лета и осени 2019 года стала юбка плиссе. Пожалуй, каждый легендарный дом моды предлагал поклонницам эти изделия, сочетая их со стильными блейзерами, гольфами или водолазками. С любым верхом юбка плиссе не теряла нежности, а в сочетании с туфлями-лодочками или босоножками выглядела безупречно.



Что одеть на новогодний корпоратив / Pinterest

И с кроссовками эти трендовые наряды имели эффектный вид, что доказали украинские и голливудские красавицы.

Велосипедки

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян с легкостью сделала обычные велосипедки главным трендом весны-лета 2019 года. Знаменитость так подчеркивала свои пышные формы и демонстрировала идеальные образы с босоножками или кроссовками.

Мода на спортивные велосипедки быстро охватила весь мир и пришла и в Украину. Среди известных любительниц этого наряда Настя Каменских и Леся Никитюк. А вот в Голливуде их охотно одевают сестры Хадид.



Накладные карманы и велосипедки – тренд 2019 года / Vogue Ukraine

Тренч

Еще один наряд, который приобрел огромную популярность весной и летом 2019 года – тренчи. Здесь дизайнеры решили экспериментировать с классическим кроем плаща, предлагая своим поклонницам необычные сочетания цветов.



Иванка Трамп в тренче / Instagram / @ivankatrump

Однако классический тренч любых оттенков коричневого стал своеобразным must have. Этот наряд подходил модницами различных типов фигуры и возраста.



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Кейп

В верхней одежде модницы большое внимание уделяли кейпам. Это одеяние получило бешеную популярность, ведь благодаря свободному крою можно скрыть недостатки фигуры, а стильные рукава помогут сделать даже будничный наряд элегантным.



Роскошный образ Мелании Трамп в кейпе / Getty Images

Платья с анималистическим принтом

Животные принты стали must have лета 2019 года. Однако вместо уже привычных змеиных или леопардовых окрасов дизайнеры предложили красавицам примерить наряд с полосками зебры или принтом коровы. И, казалось бы, не каждая модница решилась бы на такой образ, однако тренд все-таки приобрел большую популярность.



Анималистические принты / Instagram/ @mango



Платья с животным принтом / Пресс-служба

Мода стремительно меняется, а дизайнеры предлагают все новые и новые фасоны одежды. 2019 год без возражений войдет в фэшн-истории как смелый и довольно неординарный! А с каким нарядом он будет ассоциироваться у вас – делитесь в комментариях.