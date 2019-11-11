Тренды 2019: Рози Хантингтон-Уайтли показывает, как носить леопардовое пальто осенью

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли стала одной из наиболее обсуждаемых звезд street style за последнюю неделю благодаря своим эффектным образам для прогулок в Нью-Йорке.

В воскресенье, 10 ноября, Рози Хантингтон-Уайтли попала в объективы папарацци в интересном осеннем "аутфите". Звездная мама подчеркнула стройную фигуру обтягивающими черными штанами и кофтой в тон.

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Для того, чтобы сделать эффект более длинных ног, супермодель выбрала черную обувь на шпильках. Хантингтон-Уайтли, которая известна своей любовью к моде и экспериментам со стилем, дополнила look пальто с популярным в 2019 году анималистическим принтом – леопардовым. Блондинка скрыла свое лицо от камер черными солнцезащитными очками, а также распустила длинные волосы.



Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images



Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images