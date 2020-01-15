Модные тренды 2020 года: что мы будем носить и на что стоит обратить внимание

В 2020 году одежда из предыдущих сезонов заметно перекочевала, но в несколько иных вариациях и фасонах. На стритстайлах fashion-эксперты и знаменитости, как и раньше, появляются в жакетах с широкими плечами, одевают одежду исключительно из экологичных материалов, демонстрируют весь возможный спектр брючных костюмов и демонстрируют новые интерпретации одежды из кожи.

В прошлом году на всех мировых Неделях моды, дизайнеры предложили немало свежих и интересных идей. Благодаря неустанной индустрии моды, ведущие специалисты показывают свои коллекции за несколько месяцев до того, как они попадут в магазины, поэтому мы уже знаем, какие тенденции будут преобладать в этом году.

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Прежде всего, важно знать, в какие цвета окрашивать свой гардероб. Институт цвета Pantone составил список актуальной палитры цветов, которую вы можете использовать в своих аутфитах.

Главный цвет – классический синий, который эксперты называют вечным и элегантным в своей простоте.



Max Mara осень-зима 2019/2020

В 2020 году будут преобладать цвета, которые тесно связаны с природой, спокойствием и комфортом. По мнению специалистов института цвета, трендовыми станут различные оттенки зеленого и цвета океана. Также популярными будут оттенки "металлик". Эксперты вывели в модные тренды оттенки кораллового розового, оранжевого, молочно-белого, бежевого и травянисто-болотного.

Модные тренды 2020 года

Экологичные материалы

Экологичная мода ежегодно становится все более популярной. Человечество постепенно осознает важность и роль природы. Чувствуя ответственность, каждый из нас делает маленькие шаги, направленные на защиту окружающей среды.



Наряды из эко-материалов из новой коллекции H&M

При создании коллекций, дизайнеры используют такие материалы, как лен, хлопок, акрил, вискоза, микрофибра и другие. Основательницей экомоды является британка Стелла МакКартни, которая из года в год доказывает, что для того, чтобы быть модным, не нужно жертвовать модными нормами.

Недавно от животных материалов отказалась Виктория Бекхэм. Модный дом Chanel больше не использует кожу. Присоединились к этой акции такие бренды премиум-класса, как Giorgio Armani, Coach, Versace, Michael Kors, Gucci, Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren и Calvin Klein.

Жилеты

В моду вернулся вязаный жилет, и мы не можем не радоваться, ведь такой наряд не только красиво выглядит, но и обеспечивает тепло и комфорт. Fashion-эксперты советуют носить жилет поверх однотонных топов, блузок и даже футболок. К тому же, такие жилеты создают очень романтичный и женственный образ.



Жилет из последней коллекции на Неделе моды

Жилеты представлены в различных стилях, поэтому есть возможность выбрать тот, который будет вам больше нравиться. Без преувеличений, жилет – это универсальная находка, которая сможет предоставить повседневному образу вторую жизнь и заиграть интересными красками.



Теплые жилеты согреют вас в холодное время

Брючный костюм

Брючный костюм для каждой из нас – не новинка. Впрочем, в 2020 году он будет в безумном пике популярности. Дело в том, что в этом году важно чувствовать себя в одежде удобно и комфортно, а брючный костюм этому идеально способствует. Утренние хлопоты перед шкафом теперь сведутся к минимуму.



Джиджи Хадид любит брючные костюмы

Все, что вам нужно – выбрать фасон костюма, который можно выгулять в офисе, с друзьями, на вечеринке или даже на торжественном событии. Несомненно, в такой одежде вы будете выглядеть стильно, дорого, строго и красиво.



Лия Кебебе демонстрирует отличный выбор костюма для светских мероприятий

Прозрачная ткань

Чтобы разнообразить гардероб, дизайнеры решили добавить пикантности в образы, создав одежду из прозрачных тканей. Чтобы не выглядеть в таких вещах вульгарно, fashion-эксперты советуют использовать поверх прозрачных топов вещи крупной вязки.



Пример того, как носить прозрачную ткань / valerakomarova

Очень нежно и женственно будут выглядеть блузы из прозрачной ткани с четкими линиями, обрамленные бантом. Если все грамотно совместить, то можно допустить цветные вставки, аппликации и неяркие украшения, ведь акцент надо ставить именно на блузу.

Принт polka dots

Принт polka dots, проще говоря, – это обычный горошек на ткани. Название такое он получил в честь танца, который был очень популярным в США в конце XIX века. Впоследствии это название стало привычным и для тех, кто профессионально занимался танцами, потому что именно с принта в горошек в начале XX века создавалась одежда для танцев.



Пальто Christian Dior

Такие люксовые бренды, как Christian Dior, Marc Jacobs, Gucci представили новые коллекции с культовым принтом. Такой принт является самодостаточным. Чтобы его подчеркнуть, стоит только добавить несколько лаконичных и минималистичных деталей. В 2020 году ищите горошек на пальто, платьях и юбках.

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Стеганая одежда

Дизайнеры всегда находят возможность разнообразить верхнюю одежду интересными деталями. Практическое и уютное стеганое пальто возвращается снова в моду. Fashion-эксперты советуют делать акцент на талии с помощью пояса или ремня. В новых коллекциях множество оригинальных идей представили Balenciaga, Chanel, Moncler и другие.



Вы также можете выбрать стеганую куртку или жилет

Кожа

Кожи в 2020 году будет очень много. Даже базовая вещь гардероба – тренчкот, который, как правило, преобладает в светлых оттенках – можем увидеть в кожаном черном исполнении. Именно такой тренч в начале весны будет очень популярным.



Кожаный тренч – тренд весны 2020

Если вам кажется, что тенденция на кожу началась еще в прошлом сезоне, и добавлять новые кожаные элементы гардероба бессмысленно, то вы ошибаетесь. Пик на кожу только начинается. Этот материал заметили почти во всех коллекциях именитых брендов в самых разнообразных вариациях.

Чтобы добавить выразительности аутфиту, можете смело использовать разноцветную кожу. Однако обратите внимание на цвета, которые должны хорошо сочетаются между собой.



Цветная кожа хорошо выделяется в образе

Сумки oversize

Максимальные сумки размера XL – настоящий мастхэв 2020 года, учитывая, что все дизайнеры, прежде всего, при создании коллекций обращали внимание на удобство и комфорт. А разве сумка oversize может вызвать хоть какой-то дискомфорт?



Выбирайте сумку любого фасона

Следующий сезон представит такой диапазон практичных сумок, от которых никто отказаться не сможет. Такой элемент гардероба легко совместить с будничными луками на работу, ведь под кроссовки или любую другую легкую обувь такой аксессуар подходит идеально.

Ugly-свитер

Так называемый "бабушкин свитер" fashion-эксперты называют одним из самых модных в 2020 году. Стилисты рекомендуют его носить с джинсами с завышенной талией, классическими брюками и шелковыми юбками. Такой свитер достаточно легко найти в магазинах масс-маркета.



Ugly-свитер на все времена года

Все фото – Vogue