Тренды весны 2020: что мы будем одевать в этом сезоне

С приходом весны, каждая из нас старается быть в тренде и одеваться в соответствии с теми канонами, которые начали ведущие дизайнеры во время показов на Неделях моды. Тщательно следя за коллекциями гуру модной индустрии, предлагаем вам посмотреть и выбрать для себя вещи, которые будут на пике именно этой весной.

Ранее мы знакомили вас с модными цветами Pantone на 2020 год, однако еще раз подчеркнем, что покорят нас 12 оттенков. Самым главным цветом станет – классический синий. Если вы любите сочетать яркие цвета, то к вашему вниманию Институт цвета предлагает добавить в образы красный, желтый, бискайский зеленый, спокойный оттенок голубого, оранжевый, пастельный и другие.

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Трендовые цвета весна-лето 2020

Узнать о том, что будет модным и трендовым – всегда приятно и интересно. Мода на вещи из сезона иногда или кардинально меняется, или кочует из сезона в сезон. Поэтому для того, чтобы вы были всегда в тренде, мы расскажем вам о вещах, которые весной больше всего будут доминировать.

Рубашки с бантами

Рубашка с бантом – это не только красиво и мило выглядит, но и достаточно официально, поэтому сможет выручить выбор вашего наряда на любой выход: на работу, в театр, на деловую встречу. Такие рубашки хорошо сочетаются с классическими черными брюками, юбкой-карандашом, и даже шортами. Сочетать рубашку можно с сапогами-казаками и светлым жакетом в клеточку, собрав волосы в элегантный хвост.



Рубашки с бантами

Гавайский принт

Привлечь лето в свою жизнь можно не только поехав на отдых в теплые края. Организовать соответствующее настроение можно благодаря такому принту, как гавайский. Именно цветочных мотивов на всех элементах гардероба этого сезона будет больше, чем достаточно. Модные эксперты рекомендуют сочетать этот принт с однотонными вещами, чтобы подчеркнуть тропические узоры. Если же вы любите выделяться – смело сочетайте разные гавайские принты, что сделает ваш образ более ярким.



Цветочный и гавайский принт

Объемные рукава

Рукава в одежде могут быть пышными, свободными или расклешенными. Независимо от формы или длины. Выбирайте те, которые вам больше всего нравятся. Такие рукава немножко неудобны в постоянном использовании, впрочем одев их на встречу с друзьями – вы точно будете выглядеть по-особенному. Блузы с объемными рукавами из шелка или хлопка рекомендуем одевать не только в отдельных случаях. Вы смело можете надеть такой элемент гардероба в театр, или даже на работу, сочетая с обычными джинсами.



Объемные рукава

Прозрачные ткани

Чтобы разнообразить гардероб, дизайнеры решили добавить пикантности в образы, создав одежду из прозрачных тканей. Чтобы не выглядеть в таких вещах некомфортно, fashion-эксперты советуют использовать поверх прозрачных блузок жакеты.



Прозрачная ткань

Эко-кожа

Эко-кожа еще с прошлых сезонов завоевала широкую популярность даже у тех представительниц, которые считали кожу элементом проявления бунтарских всплесков. Теперь кожаные вещи можно найти в любых вариациях: тренчи, рубашки, брюки, костюмы, сумки, юбки и т. д. Этой весной кожи многовато не будет. Стильно будут выглядеть полноценные комплекты одежды полностью из кожи. Придаст выразительности и контраста образу – сочетание женственной блузы с кожаными брюками или юбкой.



Эко-кожа

Брючные костюмы

Брючный костюм для каждой из нас – не новинка. С каждым годом эта вещь гардероба набирает каждый раз большие и большие обороты. Основным месседжем по выбору одежды в 2020 году является удобство и комфорт, а брючный костюм этому идеально способствует. Такой костюм станет идеальным на работу, на прогулку с друзьями, на поход в театр или на концерт.



Брючный костюм