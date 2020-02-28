24 Канал Техно Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Тренды весны 2020: что мы будем одевать в этом сезоне

- Читати новину українською

С приходом весны, каждая из нас старается быть в тренде и одеваться в соответствии с теми канонами, которые начали ведущие дизайнеры во время показов на Неделях моды. Тщательно следя за коллекциями гуру модной индустрии, предлагаем вам посмотреть и выбрать для себя вещи, которые будут на пике именно этой весной.

Ранее мы знакомили вас с модными цветами Pantone на 2020 год, однако еще раз подчеркнем, что покорят нас 12 оттенков. Самым главным цветом станет – классический синий. Если вы любите сочетать яркие цвета, то к вашему вниманию Институт цвета предлагает добавить в образы красный, желтый, бискайский зеленый, спокойный оттенок голубого, оранжевый, пастельный и другие.

Читайте также: Модные тренды 2020 года: что мы будем носить и на что стоит обратить внимание

Трендовые цвета весна-лето 2020

тренди весни

Узнать о том, что будет модным и трендовым – всегда приятно и интересно. Мода на вещи из сезона иногда или кардинально меняется, или кочует из сезона в сезон. Поэтому для того, чтобы вы были всегда в тренде, мы расскажем вам о вещах, которые весной больше всего будут доминировать.

Рубашки с бантами

Рубашка с бантом – это не только красиво и мило выглядит, но и достаточно официально, поэтому сможет выручить выбор вашего наряда на любой выход: на работу, в театр, на деловую встречу. Такие рубашки хорошо сочетаются с классическими черными брюками, юбкой-карандашом, и даже шортами. Сочетать рубашку можно с сапогами-казаками и светлым жакетом в клеточку, собрав волосы в элегантный хвост.

тренди весни
Рубашки с бантами

Гавайский принт

Привлечь лето в свою жизнь можно не только поехав на отдых в теплые края. Организовать соответствующее настроение можно благодаря такому принту, как гавайский. Именно цветочных мотивов на всех элементах гардероба этого сезона будет больше, чем достаточно. Модные эксперты рекомендуют сочетать этот принт с однотонными вещами, чтобы подчеркнуть тропические узоры. Если же вы любите выделяться – смело сочетайте разные гавайские принты, что сделает ваш образ более ярким.

тренди весни
Цветочный и гавайский принт

Объемные рукава

Рукава в одежде могут быть пышными, свободными или расклешенными. Независимо от формы или длины. Выбирайте те, которые вам больше всего нравятся. Такие рукава немножко неудобны в постоянном использовании, впрочем одев их на встречу с друзьями – вы точно будете выглядеть по-особенному. Блузы с объемными рукавами из шелка или хлопка рекомендуем одевать не только в отдельных случаях. Вы смело можете надеть такой элемент гардероба в театр, или даже на работу, сочетая с обычными джинсами.

тренди весни
Объемные рукава

Прозрачные ткани

Чтобы разнообразить гардероб, дизайнеры решили добавить пикантности в образы, создав одежду из прозрачных тканей. Чтобы не выглядеть в таких вещах некомфортно, fashion-эксперты советуют использовать поверх прозрачных блузок жакеты.

тренди весни
Прозрачная ткань

Эко-кожа

Эко-кожа еще с прошлых сезонов завоевала широкую популярность даже у тех представительниц, которые считали кожу элементом проявления бунтарских всплесков. Теперь кожаные вещи можно найти в любых вариациях: тренчи, рубашки, брюки, костюмы, сумки, юбки и т. д. Этой весной кожи многовато не будет. Стильно будут выглядеть полноценные комплекты одежды полностью из кожи. Придаст выразительности и контраста образу – сочетание женственной блузы с кожаными брюками или юбкой.

тренди весни
Эко-кожа

Брючные костюмы

Брючный костюм для каждой из нас – не новинка. С каждым годом эта вещь гардероба набирает каждый раз большие и большие обороты. Основным месседжем по выбору одежды в 2020 году является удобство и комфорт, а брючный костюм этому идеально способствует. Такой костюм станет идеальным на работу, на прогулку с друзьями, на поход в театр или на концерт.

тренди весни
Брючный костюм

Конфликт Турции и России в Сирии: главные новости
сегодня
Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:50 Трендовый маникюр 2020: форма ногтей, их длина, цвет, дизайн
Юлія Девда
27 февраля 19:12 Куда поехать на 8 марта: лучшие места в Украине
Настя Сукач
27 февраля 15:46 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
Квітослава Туз
27 февраля 09:15 Что посмотреть в кино на этой неделе: украинский фильм "Черкассы" и байопик об актрисе Сиберг
Марта Вересюк
26 февраля 18:54 Подарки коллегам на 8 марта: что именно выбрать
Квітослава Туз
Новости
Больше новостей
Залиште відгук