Тренды детской литературы в 2019 году

Что и как будут читать дети в следующем году? Для детей поколения Альфа важно не только что читать, но и как читать. Сейчас способы чтения даже важнее жанра или тематики книги. Современные дети хотят взаимодействовать с книгой, быть максимально погруженными в процесс чтения. Каким образом это может происходить?

Есть разные модели. Если речь идет о прикладных книжках, это модель "читаю -использую", интерактивные – "читаю-играю", визуальные – "читаю-разглядываю", с аудиосопровождением – "читаю-слушаю", дополненной или виртуальной реальностью – "читаю-проживаю".

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Проанализировав, что и как хотят читать дети, команда издательства "Ранок" определяла 7 основных трендов детской литературы грядущего года.

Тренд 1. Прикладные книги

Не только приобретать знания, но и сразу же применять их на практике. Именно такой подход к развитию ребенка, дает возможность максимально раскрыть его талант. А у каждого ребенка он безусловно есть. Будут появляться книги, которые дадут ребенку возможность попробовать себя в разных направлениях – от ученого до айтишника. В 2018 году мы уже имели подобный удачный опыт, добавив в традиционные энциклопедии серии "Мир и его тайны" тетради с наклейками для практикования новых знаний.

Тренд 2. Интерактивные книжки

Интерактивные дети хотят читать интерактивные книжки. Им нужен wow-эффект, и в этих книгах он есть. Окошки открываются, колесики крутятся, рисунок проявляется... Сейчас издательства печатают такие книги для малышей, на очереди – дошкольники и младшие школьники.

Тренд 3. Разножанровый young adult

Подростки – аудитория с особыми интересами, которая требует индивидуального подхода в подборе литературы. До недавнего времени young adult литературу обходили практически все издательства Украины, не видя потенциала в этой нише. Сегодня подростки абсолютно активные читатели, которые нуждаются в качественной литературе согласно своих интересов: социальные сети, виртуальная реальность, принятие себя и окружающих... Именно таким будет young adult в 2019 году.

Тренд 4. Разноформатные познавательные книги

Это уже не традиционные крупноформатные энциклопедии, которые мы привыкли коллекционировать в домашних библиотеках. Это познавательные книги, которые создаются, исходя из желаний ребенка: и по контенту, и по формату. Поэтому – энциклопедии-розкладайки, ибо так веселее; с наклейками, так интереснее; мини-энциклопедии, потому что удобнее; в стиле инфографики, потому что понятнее.

Тренд 5. Книги, которые раскрывают детей как личностей

Современные дети не боятся думать, чувствовать, говорить. И новая литература их в этом поддерживает, она побуждает ребенка самовыражаться, а родителей – мыслить не шаблонами и стереотипами, а чувствовать своего ребенка и его индивидуальность. Современные дети – это настоящие генераторы, они будут строить новый мир и новое будущее. А книги будут помогать им в этом, развивать их фантазию и креативность.

Тренд 6. Книги-картинки

Украинские родители наконец готовы воспринимать книги-картинки как "полноценные". Это книги, в которых иллюстрации так же важны, как и текст (а, может, даже важнее). И это те книги, которые знакомят детей с миром чтения еще до того, как они научились читать. Ибо именно через визуальную составляющую дети этого возраста лучше воспринимают мир, в том числе и мир книги. Кстати, активно будут появляться и "книги-картинки" для старших читателей, а именно – комиксы.

Тренд 7. Смешные книги

В книгах будет появляться все больше юмора. Смех делает нас счастливее, и книги делают нас счастливее. Поэтому здесь мы просто решили сделать наших читателей вдвое счастливее и соединили эти две составляющие.