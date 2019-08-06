Тренды Instagram: топ-10 идей для маникюра на лето от звезд

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / www.gettyimages.com

Инфлюенсеры и знаменитости в социальных сетях, за которыми следят миллионы подписчиков, всегда должны следить за своим образом до мелочей. Одной из составляющих идеального образа являются ухоженные руки с аккуратным маникюром. Какие дизайны для ногтей выбирают звезды Instagram на лето – смотрите в подборке LifeStyle 24.

Любая девушка ищет стильные и трендовые идеи, чтобы сделать красивый маникюр. Особенно в летний сезон популярны нюдовые и яркие оттенки. Конечно, все зависит от вкуса и стиля жизни человека.

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Посмотрите на работы американского салона красоты Modern Pamper, который делает маникюр для инфлюенсеров в Instagram, среди которых – семейство Кардашян-Дженнер и сестры Хадид. Предлагаем посмотреть подборку идей для маникюра, где редакция LifeStyle 24 отметила, кому именно делали эти ногти и какое количество подписчиков в Instagram у этого человека.

Топ-10 идей для маникюра на лето

Хлои Кардашян – 96,9 миллионов подписчиков

 

Ноа Сайрус – 5,1 миллиона подписчиков

 

Кендалл Дженнер – 114 миллионов подписчиков

 

 

 

 

Белла Хадид – 25,3 миллиона подписчиков

 

Кайли Дженнер – 142 миллиона подписчиков

 

Анастасия Караниколау (лучшая подруга Кайли Дженнер) – 5,4 миллионов подписчиков

 

Лорен Грей – 17,3 миллиона подписчиков

 

Ким Кардашян – 145 миллионов подписчиков

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кайли Дженнер Ким Кардашян Красота Маникюр Кендалл Дженнер Хлои Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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