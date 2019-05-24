Тренды лета 2019: что мы будем носить в новом сезоне

Узнать о том, что будет модным и трендовым уже совсем скоро – всегда приятно и интересно. Мода на вещи из сезона в сезон меняется просто кардинально. Поэтому, чтобы вы были всегда в тренде, мы расскажем вам о вещах, которые летом будут доминировать.

Зрелищные показы мод уже завершились, поэтому самое время узнать, что для нас приготовили дизайнеры и какие элементы одежды точно должны быть в нашем гардеробе. О важнейших трендах лета LifeStyle 24 расскажет дизайнер Ольга Гонтар.

Треды лета 2019

На что стоит обращать внимание в летнем гардеробе прежде всего?

Прежде всего следует помнить, что самый важный тренд – это комфорт. Давно вышло из моды с ног до головы одеваться в однотонную одежду или мучить себя синтетическими тканями. Вещи, которые вы носите, должны быть удобными для вас как с точки зрения тела, так и в психоэмоциональном плане. Поэтому если какие-то тренды вам не импонируют, не стоит им подражать, а если что-то из того, что вышло из моды, приносит вам радость, носите и будьте счастливы.

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Какие вещи этим летом будут в тренде? Что точно станет хитом и объектом желания каждой девушки, которая не хочет отставать в моде?

В этом сезоне модным будет свободный силуэт. Платья и блузы, оставшиеся от предыдущих сезонов, можно и очень желательно носить, не перетягивая поясом. Актуальными становятся шорты-велосипедки. Это облегающие шорты из эластичной ткани до середины бедра. Также все больше сердец покоряет одежда с накладными карманами, и чем больше карманов, тем ярче будет ваш образ.

Свободный силуэт – тренд лета 2019 / Vogue Ukraine

Накладные карманы и велосипедки – тренд 2019 года / Vogue Ukraine

Какие вещи из сезона весна-лето 2018 стоит выбросить? Что точно не вернется в моду в ближайшее время?

Мохнатые тапки больше не несут никакой эстетической ценности. Вместо них лучше выбрать сандалии, что намного удобнее и функциональнее. Облегающие джинсы тоже медленно теряют свою актуальность. Красивее будут смотреться свободные брюки прямого кроя или расширенные книзу. Однако, если у вас осталась пара любимых, не торопитесь от них избавляться, такие брюки все еще хорошо будут смотреться в сочетании с платьем свободного кроя.



Что будет модно летом / Социальные сети

Кроп-топы лучше заменить на футболки и майки длиннее на 5-10 см, но опять же, в сочетании с расширенными книзу брюками кроп-топы могут выглядеть вполне неплохо. Чего совсем не следует делать, так это надевать кроп-топ с облегающими джинсами. Следует помнить о контрасте форм: если узкий верх, обязательно надеть свободный низ, и наоборот.

А что можно оставить в гардеробе с прошлого сезона? Что не потеряло своей актуальности?

Объемные рукава, собранные на запястье, не перестают быть модными уже много сезонов подряд. Летом 2019-го платья и блузы из легкой полупрозрачной ткани с объемными рукавами будут смотреться элегантно и стильно. А объемные рукава, расширенные книзу и не собранные, придадут свежести и романтичности вашему образу. Также все еще в тренде разного рода оборки: на рукавах, груди, подоле.



Объемные рукава – тренд лета 2019 / Социальные сети

Какие цвета будут преобладать в одежде?

Относительно цветов, то актуальными будут пастельные оттенки: бледно-розовый, голубой, желтый и их сочетание с серым цветом. Не перестают быть модными белый и нюдовые цвета. А если вы предпочитаете яркие элементы гардероба, тогда можно выбирать вещи кораллового цвета. В верхней одежде можно выбирать светлый джинс, белый, песочный или цвет хаки.



Белый цвет – тренд 2019 / Социальные сети

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Пастельный цвет – тренд 2019 / Социальные сети

Какие принты можно миксовать между собой?

В этом сезоне дизайнеры предлагают смело миксовать принты: темные и светлые, крупные и мелкие цветочные, цветочный и полоску, полоску и крапинку. Все еще актуальны реалистичные цветочные узоры. Однако с принтами надо обращаться осторожно. Самое важное тут – не переборщить и грамотно их сочетать. Если вы не уверены в собственных силах, лучше отдать предпочтение одному принту или фактуре и подобрать к нему одежду локальных цветов. Так вы никогда не ошибетесь.



Принт лето 2019 / Vogue Ukraine

Какие аксессуары и детали гардероба будут дополнять каждый образ?

Платки и шарфы, намотанные на голову, будут удачно дополнять образы. А вот от шарфов на шее лучше отказаться. В этом сезоне модно открывать шею и освобождать ее от лишней ткани. Зато смело можно подбирать массивные украшения. Также следует отдать предпочтение легким сумкам из тканей вместо кожаных, ведь лето – это время свободы и легкости.

Массивные серьги – тренд лета 2019 / Социальные сети