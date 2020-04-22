Тренды обуви 2020: модная подборка от Насти Каменских
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, активно проводит дома свой карантин. Певица уже успела поделиться с подписчиками полезной подборкой фильмов, книг, показала домашнюю тренировку и дала советы, как бороться с ленью. Теперь артистка решила рассказать о трендовой обуви.
Даже несмотря на то, что все свое время мы проводим дома на карантине, надежда на то, что он таки завершится есть. Поэтому, чтобы заранее быть в курсе всех модных тенденций, Настя Каменских опубликовала в инстаграме собственную подборку трендовой обуви, которую можно сочетать с любой одеждой.
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Певица опубликовала видео, на котором показывает всю свою коллекцию обуви. На нем фанаты имеют возможность увидеть огромное количество пар обуви: сапоги, туфли, босоножки, кроссовки и кеды.
Для тех, кто как и я, обожает обувь, и мог бы дать фору Кэрри Брэдшоу в плане стиля, я подготовила тренды обуви 2020,
– написала Каменских.
Тренды обуви 2020 от NK
- Белые кроссовки
- Классические лодочки черного цвета
- Черные ботинки с толстой подошвой
- Черные минималистичные босоножки на каблуке Stuart Weitzman
- Универсальные сандалии на низком ходу.
Трендовая обувь – квадратный носок
Трендовая обувь – яркие кроссовки
Трендовая обувь – босоножки гладиаторы
Трендовая обувь – платформа
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