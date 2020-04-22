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Тренды обуви 2020: модная подборка от Насти Каменских

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Тренды обуви от NK / фото из инстаграма

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, активно проводит дома свой карантин. Певица уже успела поделиться с подписчиками полезной подборкой фильмов, книг, показала домашнюю тренировку и дала советы, как бороться с ленью. Теперь артистка решила рассказать о трендовой обуви.

Даже несмотря на то, что все свое время мы проводим дома на карантине, надежда на то, что он таки завершится есть. Поэтому, чтобы заранее быть в курсе всех модных тенденций, Настя Каменских опубликовала в инстаграме собственную подборку трендовой обуви, которую можно сочетать с любой одеждой.

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Певица опубликовала видео, на котором показывает всю свою коллекцию обуви. На нем фанаты имеют возможность увидеть огромное количество пар обуви: сапоги, туфли, босоножки, кроссовки и кеды.

Для тех, кто как и я, обожает обувь, и мог бы дать фору Кэрри Брэдшоу в плане стиля, я подготовила тренды обуви 2020,
– написала Каменских.

Тренды обуви 2020 от NK

  1. Белые кроссовки
     
  2. Классические лодочки черного цвета
     
  3. Черные ботинки с толстой подошвой
     
  4. Черные минималистичные босоножки на каблуке Stuart Weitzman
     
  5. Универсальные сандалии на низком ходу.


Трендовая обувь – квадратный носок


Трендовая обувь – яркие кроссовки


Трендовая обувь – босоножки гладиаторы 


Трендовая обувь – платформа

Автор: Юлия Турелык
Теги: Мода Стиль и мода Настя Каменских LifeStyle
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