Тренды обуви 2020: модная подборка от Насти Каменских

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, активно проводит дома свой карантин. Певица уже успела поделиться с подписчиками полезной подборкой фильмов, книг, показала домашнюю тренировку и дала советы, как бороться с ленью. Теперь артистка решила рассказать о трендовой обуви.

Даже несмотря на то, что все свое время мы проводим дома на карантине, надежда на то, что он таки завершится есть. Поэтому, чтобы заранее быть в курсе всех модных тенденций, Настя Каменских опубликовала в инстаграме собственную подборку трендовой обуви, которую можно сочетать с любой одеждой.

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Певица опубликовала видео, на котором показывает всю свою коллекцию обуви. На нем фанаты имеют возможность увидеть огромное количество пар обуви: сапоги, туфли, босоножки, кроссовки и кеды.

Для тех, кто как и я, обожает обувь, и мог бы дать фору Кэрри Брэдшоу в плане стиля, я подготовила тренды обуви 2020,

– написала Каменских.

Тренды обуви 2020 от NK

Белые кроссовки

Классические лодочки черного цвета

Черные ботинки с толстой подошвой

Черные минималистичные босоножки на каблуке Stuart Weitzman

Универсальные сандалии на низком ходу.



Трендовая обувь – квадратный носок



Трендовая обувь – яркие кроссовки



Трендовая обувь – босоножки гладиаторы



Трендовая обувь – платформа