Что Андре Тан рекомендует надевать модницам: тренды и антитренды в зимней одежде

Андре Тан – один из самых успешных и известных дизайнеров Украины. Его коллекции получают бешеную популярность, а все отечественные красавицы прислушиваются к ценным советам модельера. В первые дни зимы журналисты LifeStyle 24 поинтересовались у Андре Тана, какие вещи являются трендовыми в этом сезоне, а о каких лучше забыть. Детали – читайте в нашем материале.

Немало украинок убеждены, что зимой сложно выглядеть стильно, ведь, в первую очередь, следует думать о тепле и комфорте. Поэтому тренды и антитренды могут остаться без внимания красавиц. Однако Андре Тан активно опровергает это мнение, демонстрируя в своих коллекциях стильные вещи, которые и согреют в холодное время года, и будут выглядеть привлекательно.

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Журналистам LifeStyle 24 удалось получить полезные советы от модельера, которые смогут помочь украинкам выглядеть непревзойденно зимой.

Тренды в верхней одежде

Конечно, первое, о чем стоит позаботиться современным модницам – это о теплой верхней одежде. И здесь у красавиц будет большой выбор: от пуховика разного кроя до экошуб. Однако и при большом ассортименте следует учесть общие правила, которые уже знают все поклонницы Андре Тана.

"Никогда не пренебрегайте качеством выбранной вами одежды. Лучше приобрести одну, но хорошую вещь, чем заполнять свой гардероб большим количеством мусора. Однако приблизившись к долгожданной покупке, женщины чаще всего забывают о том, что не все тренды могут им подходить, потому что прежде всего надо учитывать свои недостатки и преимущества", – рассказал Андре Тан.

Одежда – это такая игра, которая только поможет вам обыграть слабые стороны!

Какая верхняя одежда сейчас трендовая

Классическое пальто. Эта верхняя одежду никогда не выйдет из моды, поэтому, покупая пальто прямого кроя, вы инвестируете в себя. Оно прекрасно подойдет к обуви на каблуках и без, поэтому его можно с легкостью назвать универсальным.



Пальто прямого кроя от Андре Тана / Outfits Design

Бушлат. Стильно, элегантно и строго – такими словами можно описать бушлат. Он подойдет достаточно смелым девушкам, которые с удовольствием добавят к своему облику немного мужской ноты.

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Пуховик. Это, по словам Андре Тана, беспроигрышный вариант, когда хочется тепла и уюта.



Телеведущая Лилия Ребрик / Instagram / @ liliia.rebrik

Дубленки. Здесь производители также предлагают немало фасонов и тканей. Андре Тан рекомендует выбирать из овчины с тканевым верхом.



Стильные дубленки – тренд сезона / Пресс-служба

Шуба. Хотя натуральный мех сейчас не в моде, потому что многие бренды отказались от его использования, встав на защиту животных, замена ему нашлась быстро. Экошубы – это один из самых горячих трендов сезона! А если изделие еще будет в стиле oversize, то вы точно будете выглядеть великолепно.

Я также за то, чтобы животные в этом не участвовали! Поэтому в коллекции Andre TAN вы не увидите натуральной кожи и меха. Но я расскажу вам, как в мороз, ветер или дождь оставаться красавицей из голливудских фильмов,

– отметил Андре Тан.



Модель Фрида Аасен засветила зимний образ / Instagram / @frida_aasen



Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni

Что надеть зимой: тренды сезона

Безусловно, одним из главных трендов сезона является брючный костюм. Покупка этого наряда может стать прекрасной инвестицией в собственный стиль. Все потому, что один брючный костюм легко заменяет несколько вещей, ибо образ всегда будет зависеть от того, что современная модница подберет к нему.

В частности, если к костюму надеть гольф, вид будет более обыденным, рубашку – офисным и строгим. А вот шелковая блузка или пиджак на голое тело – этот look сможет покорить даже самую стильную вечеринку. Добавив к наряду теплую верхнюю одежду, к примеру, пальто или экошубу, вы всегда будете выглядеть стильно.

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Кроме этого, брюки на талии всегда остаются в тренде. Лучше выбирать эту одежду с завышенной талией, тогда каждая красавица сможет визуально казаться стройнее. Дополните образ гольфом oversize и вы составите идеальный зимний look.

В общем объемные теплые кофты стали так называемым "must have". Каждая модница должна иметь в своем гардеробе этот наряд, ведь с ним можно составить немало эффектных образов. Такие гольфы будут отлично выглядеть с брюками любого кроя, юбками, особенно плисированными, и даже летними легкими платьями.

Поела и незаметно – это, кстати, одно из главных преимуществ oversize,

– убеждает Андре Тан.



Летнее платье: как совместить с теплыми вещами / Пресс-служба

Интересно, что именно легкое шифоновое платье может стать неотъемлемым элементом зимнего образа. Его можно надеть с длинным кардиганом, гармонично соединив романтичность и грубость. Летнее платье прекрасно смотрится с водолазкой или свитшотом.



Зимние тренды / Пресс-служба

Эффектно будут смотреться и теплые приталенные платья, которые не только подчеркнут фигуру украинских красавиц, но и согреют их в холодное время года. Сочетать этот наряд можно как с обувью на каблуке, так и грубыми ботинками.

Антитренды сезона

К счастью, женщины смогли выдохнуть после того, как появился тренд на oversize, который помогает кому-то скрыть свои недостатки, а кому-то подчеркнуть свои достоинства.

На самом деле при выборе верхней одежды на 2019-2020 год надо помнить следующие основные табу:

приталенные куртки и пальто;

ремни на пуховиках;

шубы из натурального меха.

Кроме этого, Андре Тан рекомендует отказаться от меховых жилетов. И здесь речь идет не только о так называемых "гусеничных" изделиях. Вместо этого лучше сосредоточить свой выбор на пальто прямого кроя, кейпах, которые очень быстро покорили поклонников моды, а также плащи из экокожи. Именно эти варианты разнообразят ваш гардероб и будут добавлять даже минималистическому образу изысканности.



Антитренды 2019-2020 года / Пресс-служба

Также модницам стоит забыть о джинсах с низкой посадкой. Это, по словам Андре Тана, – не лучший вариант подчеркнуть фигуру. Кроме этого, такие штаны крайне неудобны, ведь красавицы вместо того, чтобы комфортно проводить время, постоянно должны поправлять одежду. Такие джинсы стоит заменить на вариант с завышенной талией. Этот наряд поможет скрыть неидеальный пресс, визуально сделать ноги стройнее и длиннее.



Антитренды сезона: чего не стоит носить зимой / Пресс-служба

Не рекомендует Андре Тан и приталенные вещи. Лучше выбрать объемную и стильную верхнюю одежду, в котором вы сможете чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Это правило касается и кофт.



Тренды и антитренды зимы 2019-2020 года / Пресс-служба

А вот шерстяная теплая юбка-миди станет великолепной заменой мини. Особенно, если в вашем гардеробе есть плиссированное платье.



Тренды в юбках / Пресс-служба

Несмотря на такие ценные советы Андре Тан все же призывает: "Вы должны помнить, что следить за трендами нужно только для того, чтобы не выглядеть, как человек из прошлого. Однако это не означает, что вы должны скупать все, что вам предлагает мир моды. Среди кучи трендов и модных рекомендаций вы должны выбрать "свои" вещи, создавая собственный, неповторимый стиль".