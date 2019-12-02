Тренды зимы 2019-2020: что мы будем носить в новом сезоне

Мировая индустрия моды настолько быстро движется вперед, что кажется, будто сейчас модно все, что попадается на глаза. Мы разобрались с тем, что представляли в своих коллекциях именитые дизайнеры, поэтому знаем, что вы будете носить этой зимой.

Преобладать зимой будут пастельные, нежные цвета. Обращайте внимание при покупке на светлую одежду, ведь молочные оттенки будут на пике популярности.

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Трендовые цвета зимы 2019-2020 по версии PANTONE

Оттенок "Горлица"



Оттенок "Ванильный крем"



Оттенок "Персиковый крем"

Тенденции меняются каждый месяц, поэтому что именно надевать этой зимой – выбирать только вам. Важнейшее условие покупки любого наряда – вам вещь должна очень нравиться и в ней вы должны чувствовать себя легко и непринужденно.

Шуба Teddy/эко-шуба

Шуба Teddy снова возвращается в моду, но с еще большими оборотами. Теперь ее можно приобрести любого цвета и длины. Овечья шубка считается самой трендовой вещью в зимнем гардеробе. Идеально дополнят такую верхнюю одежду шапка бинни и массивная обувь.

Шуба Teddy – замечательный зимний вариант

Эко-шуба этого года стала трендовым элементом гардероба, ведь модная индустрия постепенно начинает отказываться от использования натурального меха. Как носить эту зимнюю верхнюю одежду, прекрасно демонстрируют гости модных показов и отечественные инфлюенсеры.

Эко-шубу изготавливают из овечьей шерсти, акрила или полистера. Мировые дизайнеры представили разноцветные шубы, поэтому в масс-маркетах теперь можно найти такие вещи разных цветов, фасонов и моделей.



Эко-шуба согреет в холодное время

Дубленка

На смену скучным пуховикам ворвался действительно достойный тренд – дубленки. Эта вещь способна подчеркнуть фигуру и сделать образ более выразительным. Качественная дубленка всегда спасет от сильного ветра, поэтому холод и мороз вам не страшны.



Дубленка – стильный элемент гардероба

Несмотря на то, что эта вещь теплая, она еще и очень стильная. С дубленкой можно комбинировать как и элементы повседневного гардероба, так и вечерние платья с обувью на высоких каблуках.

Ботинки Dr. Martens

Про массивные ботинки мы рассказывали осенью, а теперь их стоит приобрести в более теплом, зимнем варианте. Обувь достаточно нехарактерная и небанальная среди из той, которая была представлена зимой. Казалось, такие мужские массивные изделия отнюдь не подойдут хрупким и нежным девушкам, впрочем, если их правильно скомбинировать – эффект получается впечатляющим.



Белая обувь пользуется особой популярностью

Носить такую обувь можно с простыми джинсами skinny, чтобы полностью показать обувь. Несмотря на свою массивность, ботинки Dr. Martens прекрасно сочетаются с платьями и придадут еще большей эффектности и бунтарности.

Лаковый пуховик

Блестящие структуры пуховиков, которые обладают способностью отсвечивать, стали еще одним трендом зимы 2019-2020 года. Среди самых популярных цветов – металлик и черный, хотя палитра цветов достаточно большая.



Эльза Хоск демонстрирует, как носить лаковый пуховик

Чтобы подчеркнуть силуэт верхней одежды, можно завязать его на талии специальным ремнем. Теперь пуховик стал не только незаменимым элементом гардероба зимой, но и вершиной Олимпа, своеобразным, главным элементом гардероба, благодаря которому базируется весь целостный образ.



С таким пуховиком ваш образ каждый день будет интересным

Черная кожа

Некоторые вещи не выходят из трендов несколько сезонов. Ярким примером этого является кожа. Купить стильные изделия можно в любых вариантах. Это могут быть кожаные костюмы, кожаные шорты, брюки или юбки.



Черная кожа – неизменный элемент streetstyle-образа

В тенденции снова входит мода на сплошной total black, впрочем такой образ можно разбавить одной цветной вещью. Вероятно, такой акцент придаст еще больше выразительности образа.

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Трикотажные костюмы

Холодная зима диктует свои правила, поэтому теплый трикотажный костюм – мастхэв для минусовой температуры. Эта вещь достаточно теплая и удобная, а еще приятная к телу. Трикотажные костюмы – это лучшая инвестиция в холодное время года, ведь они идеально впишутся в образ на работу и на посиделки с друзьями за чашкой теплого какао. Самые трендовые цвета – кофейный, молочный и белый.

Трикотажный костюм согреет вас в теплое время

Клетчатая рубашка

Плотная рубашка в клетку очень быстро завоевала любовь у поклонников удобного наряда. Кроме обычного для нас фасона, теперь можно выбрать более теплый вариант. Если вам немного надоели вязаные свитера, то рубашка станет идеальным вариантом для того, чтобы разбавить гардероб. Одевать ее можно под майку, футболку или даже платье.



Теплая рубашка спасет вас от холода

Белые джинсы

Если раньше белые брюки или джинсы мы носили только летом, то в этом году в мире моды произошел некий ребрендинг. Теперь белые штаны в паре с белой обувью и белой верхней одеждой выглядят очень стильно и эффектно. Дизайнеры представили разнообразную палитру белого: от ярко выраженного кокоса до холодного оттенка снега.



Белые джинсы – тренд зимы 2019/2020

Кардиганы

Если раньше простой кардиган можно было найти в гардеробе каждой девушки, то сейчас они немного видоизменились и неструктурированные кардиганы стоит спрятать подальше. Следует обратить внимание на кардиганы крупной вязки, с массивными пуговицами, размером oversize и V-образным вырезом. Такой свитер выглядит очень стильно и интересно.



Трендовый кардиган 2019-2020

Кардиган можно комбинировать с вололазками, футболками, платьями или надевать даже на голое тело.



Стильный кардиган на зиму

Платье-джемпер

Зима – не повод прятать свои красивые ноги в колготах и штаны. Платье-джемперы интенсивно демонстрировали гости модных показов. Обратите внимание на размер oversize, и не забывайте, что даже с увеличенным на несколько размеров свитером можно выглядеть стильно и женственно.



Платье подходит для будних и выходных дней