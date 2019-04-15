Тренеры "Голоса страны-9" показали зажигательные танцы под выступление Alyona Alyona: видео

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Выступление Alyona Alyona на "Голос страны-9": видео
Выступление Alyona Alyona на "Голос страны-9": видео / www.vogue.com

В Украине отгремел полуфинал развлекательного шоу "Голос страны 9 сезон". Во время шоу не только участники вышли на сцену, но и приглашенные звездные гости. Среди них – репер Alyona Alyona.

Певица Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) стремительно ворвалась в украинский шоу-бизнес. Каждый трек артистки приносит ей огромный успех в сети, а на днях она стала героиней американского журнала Vogue.

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Такой успех звезды не обошли вниманием организаторы шоу "Голос страны 9 сезон". Именно Alyona Alyona стала приглашенной гостьей грандиозного полуфинала. Во время прямого эфира звезда исполнила трек из своего студийного альбома "Пушка" – "Покидаю свой дом".

Зажигательные ритмы рэп-композиции сорвали зал. Зрители и звездные тренеры приподнялись и подтанцовывали под трек. В частности, Монатик и Тина Кароль показали зажигательные танцы возле своих тренерских кресел. А вот Дан Балан с удивлением смотрел на шоу, которое показала Alyona Alyona.

Голос країни 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн-выступление Alyona Alyona

Кто такая Alyona Alyona? Украинская рэп-исполнительница. Ее первый клип на трек "Рыбки", а также "Головы" собрали по миллиону просмотров на YouTube. Певица работала в детском саду села Барышевка на Киевщине, однако из-за давления со стороны коллег уволилась.

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Теги: Музыка Новости LifeStyle Голос страны 9 сезон смотреть онлайн LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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