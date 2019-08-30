Третий сезон "13 причин почему": Кто убил Брайса Уокера?

Третий сезон сериала "13 причин почему" выбирает центром истории не знакомую фанатам покойную Ханну Бейкер, а парня, которому многие желали смерти.

Сериал 13 Reasons Why привлек внимание выходом первого сезона, потому что поднял сложные темы подростковой реальности: издевательство над слабым, сексуальные домогательства, суицидальные настроения, наркотики... Актеры сериала призывают людей, которые сталкивались с похожим, смотреть сериал осторожно, а еще лучше с близким человеком. Зрителям предлагают горячую линию, сайт и всю помощь, которую могут предоставить. То есть, "13 причин почему" – не просто экранизация книги Джея Ашера, а социальный проект. И это тот случай, когда последовательность сезонов имеет значение.

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13 Reasons Why / Кадр из фильма

Оригинальную историю Ханны Бейкер встретили одобрительно, поэтому ситуация намекала на второй сезон. Из сериала, в котором центральный персонаж умер еще до начала съемок, трудно выжать больше, чем он уже дал. Поэтому второй сезон посвятили суду, который воспроизводит все предсмертные события и раскрывает неизвестные до сих пор факты. Вторые "13 причин почему" вышли не более, чем попыткой поездить на хорошей истории. Вместо сиквела они сыграли роль непутевого римейка. Но, чтобы полностью понять персонажей, второй сезон пропускать не стоит.

Третий сезон доказал, что персонажам еще есть что рассказать. Даже если оно не касается Ханны Бейкер, из которой перестали извлекать больше, чем возможно. Создатели сериала поняли свою ошибку. Первое же промо нового сезона имело громкий заголовок: "Кто убил Брайса Уокера?". Создатели вернулись к формату, по которому каждая серия освещает мотивы одного из героев сериала и оставляет зрителя гадать, не этот ли человек убил Брайса. Это переводит 13 Reasons Why в одну категорию с Riverdale и Pretty Little Liars, но зажигает повторный интерес, давая зрителям новую загадку.



13 Reasons Why / Кадр из фильма

Брайса мог убить любой из центральных персонажей, потому что у каждого был мотив. Сам же Брайс впервые начинает вызывать сочувствие. Персонаж, хоть и не консистентно, но меняется в лучшую сторону, наконец осознавая, сколько горя принес окружающим. Так сериал подчеркивает, что никто не без греха – даже персонажи на хорошей стороне. Из Брайса делают новую Ханну: его заклеймили и никто не хочет слышать, как бы парень ни старался измениться.

Расследованием убийства, кроме полиции, занимается Ани, новая в школе. Она структурирует сериал, но раздражает зрителя. Почему новая рассказывает, кто есть кто, и ставит под сомнение персонажей, которые уже знакомы зрителю по двум предыдущим сезонам? Дело в том, что зритель знает этих людей лучше Ани. Новая не может просто прийти и сразу занять центральное место в рассказе и разбираться, кто есть кто. Ее появление не была плавным, возможности познакомиться должным образом не было, поэтому среди зрителей новая вжилась хуже, чем среди одноклассников.

Кроме тем, которые авторы сериала ведут от своего начала, в третьем сезоне касаются абортов, депортации, каминг-аута геев и радикальности феминисток. Третий сезон "13 причин почему" содержит больше социальных тем, не каждая из которых удачно раскрыта, но остается актуальной для целевой аудитории. В то же время критики называют сезон "драмой ради драмы" и не уверены, оправдано ли его существование. Вопрос скорее звучит так: оправдано ли чем-то, кроме рейтингов, продолжение истории Ханны Бейкер?

Впрочем третий сезон приняли лучше, чем второй. И пока наши взгляды и рецензии сосредоточены на Ханне или Брайсе, кроме них, в сериале есть, как минимум, один пострадавший, которого можно было спасти от смерти. Возможно, о нем мы услышим больше уже в четвертом сезоне, который станет последним для "13 причин почему".

Смотрите трейлер к третьему сезона "13 причин почему": видео

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