Три идеальных рецепта персикового варенья для зимних вечеров

Персиковое варенье готовится на удивление быстро. Мы собрали для вас 3 вкусных рецепта, вкус которых вам запомнится надолго. Варенье из персиков является отличным дополнением к десертам, завтракам или просто перекусам.

Персик – это очень сочный, нежный и полезный фрукт. Важно то, что даже после варки персик сохраняет свои полезные свойства. В его состав входит целый комплекс витаминов и минеральных веществ, а это хорошо влияет на работу печени и почек, улучшает зрение и кожу.

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Варенье с персиками и лимонами



Варенье из персиков и лимона

Ингредиенты:

– 1 кг свежих персиков;

– 400 г сахарного песка;

– 100 мл воды;

– 1 лимон.

Как приготовить варенье с персиками и лимонами:

1. Очистите персики от кожицы. Опустите их на несколько секунд в кипящую воду. Таким образом шкурку можно будет легко снять пальцами. Уберите из фрукта косточку, мякоть нарежьте небольшими кубиками.

2. Положите порезанные фрукты в кастрюлю для варки.

3. Лимон тщательно помойте и нарежьте вместе с кожурой на мелкие кусочки. Косточки обязательно нужно удалить.

4. Лимон добавьте в кастрюлю к персикам.

5. Залейте ингредиенты водой и засыпьте сахаром. Варите на медленном огне, периодически тщательно перемешивая. После закипания варите еще примерно 20 минут, пока мякоть персиков окончательно не размягчится.

6. Простерилизуйте банки. Готовое варенье залейте в банки и закатайте крышкой.

Варенье из персиков и орехов



Варенье из персиков и орехов

Ингредиенты:

– 1 кг г персиков;

– 1 кг сахара;

– 40 г чищеных грецких орехов;

– 30 г миндаля;

– 200 мл воды.

Как приготовить варенье из персиков и орехов:

1. Помойте персики и очистите от кожуры.

2. Порежьте на кусочки толщиной 30 мм.

3. В кастрюле разведите сахар в воде при постоянном нагреве. После закипания выключите огонь. Отставьте кастрюлю на 6 часов, прикрыв кухонным полотенцем.

4. Миндаль ошпарьте кипятком, удалите кожицу. Грецкие орехи очистите от скорлупы, несъедобных элементов. Нарежьте небольшими кусками. Прогрейте остывшую персиковую массу. Всыпьте подготовленные орехи.

5. Кипятите примерно 15 минут до желаемой густоты. Разлейте по стерильным банкам, которые затем закатайте.

Варенье из персиков с желатином



Рецепт варенья из персиков

Ингредиенты:

– 600 г персиков;

– 300 г сахара;

– 1 лимон;

– 1 пучок розмарина;

– 10 г желатина.

Как приготовить варенье из персиков с желатином:

1. Выберите персики, удалите косточки, нарежьте их кусочками, перемешайте с веточками розмарина и сахаром, оставьте на час.

2. Замочите желатин в небольшое количество воды. После того, как персики настояться, добавьте свежий лимонный сок и перемешайте.

3. Доведите фрукты до кипения и варите на маленьком огне 25-30 минут.

4. Выньте веточки розмарина, добавьте настоянный желатин, тщательно размешайте и доведите до кипения еще раз.

5. Засыпьте варенье из персиков с желатином в простерилизованные банки на зиму. Храните в прохладном темном месте.