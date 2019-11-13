Три идеальных выхода в платье: королева Испании Летиция демонстрирует собственный стиль – фото

Испанский король Филипп VI со своей очаровательной женой Летицией посетили Кубу в рамках трехдневного государственного визита, во время которого экс-журналистка в очередной раз подтвердила свое неофициальное звание "Иконы стиля".

Во вторник, 12 ноября, королевская чета Испании пришла на выставку "Испания и Куба: Contigo en la Distancia" в театре Алисии Алонсо Гран в Гаване.

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47-летняя Летиция, которая стала народной любимицей, в очередной раз потрясла своим образом. Для выхода мама принцесс Леоноры и Софии надела красное платье длины миди с босоножками на каблуках цвета "металлик" и золотым клатчем.

Добавим, что в гардеробе экс-журналистки множество элегантных платьев красного цвета, которые она примеряет для светских выходов.



Королева Испании Летиция / Getty Images

В этот же день ранее Летиция и ее муж Филипп попали в объективы фотографов во время прогулки по Старой Гаване. Для дневного выхода женщина выбрала белоснежное платье-миди с вырезом на декольте. Завершили "аутфит" испанки удобные летние туфли на платформе, солнцезащитные очки и нюдовий клатч.



Королева Испании Летиция / Getty Images

Для торжественной встречи испанских супругов с президентом Кубы Мигелем Диас-Канело и его женой Лизой Куэста Пераза во Дворец Революции в Гаване Летиция выбрала легкое платье с гороховым принтом из прошлогодней коллекции Carolina Herrera 2018 года. Не менее интересно выглядели в таком образе замшевые туфли с прозрачными вставками.



Королева Испании Летиция / Getty Images