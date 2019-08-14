Три красавицы в мини: дочери Сталлоне поразили совместным выходом на премьере "Синяя бездна 2"

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Дочки Сильвестра Сталлоне
Дочки Сильвестра Сталлоне / www.gettyimages.com

13 августа прогремела премьера фильма "Синяя бездна 2" в Лос-Анджелесе. Дочь Сильвестра Сталлоне Систин сыграла главную роль в ленте, а поддержать девушку пришли ее сестры – 23-летняя София и 17-летняя Скарлетт – и звездные родители.

Премьеру ленты посетили Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флавин и тремя дочерьми. Все девушки для светского выхода надели смелые короткие платья, которыми подчеркнули стройные фигуры.

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Так, исполнительница главной роли в фильме Систин надела блестящее синее платье, расшитое пайетками. Дочь Сталлоне дополнила свой образ серьгами-кольцами и легкими локонами.

София и Скарлет не только примерили эффектные мини, а еще и подчеркнули декольте. Все сестры завершили "аутфиты" одинаковыми черными босоножками на высоком каблуке.


Дочки Сильвестра Сталлоне / Getty Images

51-летняя Дженнифер Флавин подчеркнула стройные ноги и талию коротким платьем с открытым плечом.


Семейство Сталлоне / Getty Images

Что известно о фильме "Синяя бездна 2"? Триллер "Синяя бездна 2" – это сиквел одноименного фильма ужасов, вышедшего в 2016 году. В ленте говорится о трех подругах, которые исследуют подводный мир. На пути им придется встретиться с кровожадными акулами. Главные роли сыграли Джон Корбетт, Софи Нелисс, Брек Бессинджер, Ниа Лонг, Систин Роуз Сталлоне.

Синяя бездна 2: смотрите трейлер

 

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Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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