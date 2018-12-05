Три поколения: жена Уилла Смита с дочерью и мамой снялись для обложки глянца

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Джада Пинкетт-Смит с мамой и дочерью
Джада Пинкетт-Смит с мамой и дочерью / Instagram @harpersbazaarus

Американская актриса Джада Пинкетт-Смит украсила обложку американского глянцевого журнала Harper's Bazaar вместе с дочерью Уиллоу Смит и мамой Эдриэнн.

Главное фото, которое украсило обложку глянца, опубликовано на официальной странице Harper's Bazaar в Instagram.

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Женщин пригласили после того, как они получили оглушительный успех после запуска Facebook-шоу Red Table Talk, в котором Джада с семьей собираются в гостиной своего дома за одним столом и откровенно обсуждают такие темы, как любовь, секс, здоровье, кризис самооценки, отношения с миром и другие проблемы.

Первый эпизод был опубликован в мае 2018 года, в течение этого времени семейство Смит собрало 29 миллионов просмотров на Facebook.

Для Harper's Bazaar семья позировала перед объективом фотографа перуанского происхождения Мариано Виванко в роскошных платьях Miu Miu, Prabal Gurung, Erdem, Chloé, Vera Wang и Oscar de la Renta, которые подобрал стилист Саймон Робинс. Что интересно, для матери Джады это был первый подобный опыт съемок.


Джада Пинкетт-Смит с мамой и дочерью / Harper's Bazaar


Мама Джады Пинкетт-Смит / Harper's Bazaar


Уиллоу Смит / Harper's Bazaar


Уиллоу Смит / Harper's Bazaar


Джада Пинкетт-Смит с мамой и дочерью / Harper's Bazaar


Джада Пинкетт-Смит / Harper's Bazaar


Уиллоу Смит / Harper's Bazaar


Джада Пинкетт-Смит с мамой и дочерью / Harper's Bazaar


Уиллоу Смит / Harper's Bazaar

Теги: LifeStyle Мода Кино
Источник: 24 канал
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