Три роковые блондинки Терон, Робби и Кидман будут в фильме о сексуальных домогательствах:трейлер

Популярные голливудские актрисы Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби сыграют главные роли в новом фильме Bombshell (Сенсация) о сексуальных домогательствах на новостном канале Fox News. 21 августа киностудия Lionsgate представила первый трейлер. Премьера ленты запланирована на 19 декабря 2019 года.

Краткий ролик, в котором появились актрисы Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон, был опубликован на официальном YouTube-канале компании Lionsgate.

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Лента основана на реальных событиях и рассказывает о скандале в 2016 году: работницы Fox News обвинили генерального директора Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. Добавим, что мужчина умер в 2017 году.

Фильм Bombshell: смотрите трейлер

Так, американская журналистка Гретхен Карлсон, которую в фильме сыграла Николь Кидман, обвинила Айлза в домогательствах. По ее словам, она была уволена после того, как отказала генеральному директору. Впоследствии к Карлсон присоединились еще несколько женщин (одних из них играют Марго Робби и Шарлиз Терон). После скандалов Роджер Айлс ушел в отставку.



Роджер Айлз – бывший генеральный директор Fox News