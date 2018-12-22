Триумфальное возвращение домой: в Украину поедет картина, которую украли во время Второй мировой

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Картина Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной"
Картина Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" / www.facebook.com/ukr.embassy.usa

Во время Второй мировой войны картина знаменитого украинского художника Михаила Панина была похищена из Днепропетровского музея. Посольство Украины в США провело переговоры с американским ФБР и заключили соглашение о возвращении ее на родину.

Об успешном результате сотрудничества Службы внешней разведки Украины и ФБР сообщили представители Посольства Украины в США на их странице в Facebook.

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Посол Валерий Чалый (Valeriy Chaly) получил письменное сообщение от американских представителей Посольства, что они не были уведомлены о незаконной перевозке картины за границу. Они одобряют и поддерживают запрос на возврат картины "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая неизвестным образом оказалась в США во время Второй мировой войны.

По словам представителей украинского посольства в США, это первый случай, когда кооперация двух стран касается возвращения памятников культурного наследия, прошла удачно.

Сейчас идет последний этап решения дела. Суд рассматривает иск, по результатам которого картина Михаила Панина будет официально возвращена в Украину из Соединенных Штатов Америки.

Картина Михайла Паніна повернеться в Україну із США
Картина Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной"

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости США Новости культуры
Источник: Lifestyle
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