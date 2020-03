Триумфатору Берлинале-2020 грозит заключение: в чем обвинили режиссера

Несколько дней назад в Берлине отметили лучших представителей киноиндустрии в рамках церемонии Берлинале-2020. Главную награду "Золотой медведь" получила лента иранского режиссера Мохаммада Расулофа "Зла не существует". Стало известно, что художнику грозит заключение за распространение пропаганды против государственной системы.

Как сообщает The Guardian, за свой триумф на Берлинале-2020 режиссер Мохаммад Расулоф может попасть за решетку. Его адвокаты отметили, что фильмы – "Прощай", "Рукописи не горят" и "Неподкупный" – спровоцировали обвинения от судебной власти Ирана в распространении пропаганды против государственной системы.

Читайте также: Победители Берлинале-2020: какие фильмы получили главные награды

Согласно решению правительства, Мохаммаду Расулофу запрещено снимать фильмы и покидать страну в течение двух лет. Кроме того, ему грозит заключение сроком до одного года. Адвокаты режиссера заявили, что он будет обжаловать это решение. Он не согласен с обвинениями и намерен отстоять свою свободу и честное имя.

Из-за вспышки коронавируса в Иране он вынужден контактировать с властью дистанционно. Стоит отметить, что местные СМИ не разглашают этот инцидент, а власти никоим образом не комментирует своего решения.

2010 года Мохаммад Расулоф был приговорен к шести годам лишения свободы за сговор против национальной безопасности и распространение пропаганды против государства. Но заключение заменили сроком в один год и все же не привлекли его к ответственности. После победы на Каннском кинофестивале три года назад с фильмом "Неподкупный" у него забрали паспорт и запретили снимать. А ленту "Зла не существует" он создал втайне от правительства и даже не смог выехать из государства, чтобы получить "Золотого медведя" в Берлине.

Что известно о победе Мохаммада Расулофа на Берлинале-2020?

Главную награду 70-го юбилейного мероприятия – "Золотого медведя" – получил иранский фильм "Зла не существует" (There Is No Evil). По сюжету, четырем мужчинам придется сделать непростой выбор. Один из них – обычный семьянин с большой тайной. Другой – должен убить человека, хоть уверен, что не сможет этого сделать. Третий – хочет признаться любимой, однако его планы резко меняются. А четвертый – врач, который не может заниматься медициной и потому выбирает жизнь отшельника. Истории этих четырех мужчин поднимают темы морали и личной свободы. Режиссером ленты выступал Мохаммад Расулоф.

Зла не существует: смотрите трейлер онлайн