Трэвис Скотт хочет восстановить отношения с Кайли Дженнер, но у ее мамы есть одно условие
Американский рэпер Трэвис Скотт в 2019 году разошелся со своей возлюбленной Кайли, но он продолжает совместно воспитывать дочь Сторми. Теперь у него появились планы воссоединиться с девушкой, но Крис Дженнер, мама Кайли, поставила ему свои условия.
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер около года находились в отношениях и родили дочь Сторми. Впоследствии они порвали отношения, но продолжали общаться ради ребенка. СМИ в последнее время все чаще замечают светскую львицу с мужчиной, но близкий к окружению пары инсайдер утверждает, что Трэвис пытается вернуться назад к любимой. Об этом сообщается на The Sun.
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Впрочем, звездная мама Крис Дженнер поставила условие, что он может претендовать на сердце Кайли лишь в том случае, если он ей сделает предложение. Ведь предыдущий опыт гражданского брака оказался неудачным. Он должен показать всю серьезность намерений, к тому же Дженнер сама хочет иметь большую и крепкую семью, как у ее сестры Ким Кардашян. Известно, что она замужем за Канье Уэстом и имеет четверо детей.
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