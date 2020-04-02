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Трэвис Скотт хочет восстановить отношения с Кайли Дженнер, но у ее мамы есть одно условие

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Крис Дженнер и ее дочь Кайли / Instagram / @kyliejenner

Американский рэпер Трэвис Скотт в 2019 году разошелся со своей возлюбленной Кайли, но он продолжает совместно воспитывать дочь Сторми. Теперь у него появились планы воссоединиться с девушкой, но Крис Дженнер, мама Кайли, поставила ему свои условия.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер около года находились в отношениях и родили дочь Сторми. Впоследствии они порвали отношения, но продолжали общаться ради ребенка. СМИ в последнее время все чаще замечают светскую львицу с мужчиной, но близкий к окружению пары инсайдер утверждает, что Трэвис пытается вернуться назад к любимой. Об этом сообщается на The Sun.

Интересно Ким Кардашян и Кайли Дженнер останавливают производство собственной косметики из-за коронавируса

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

Впрочем, звездная мама Крис Дженнер поставила условие, что он может претендовать на сердце Кайли лишь в том случае, если он ей сделает предложение. Ведь предыдущий опыт гражданского брака оказался неудачным. Он должен показать всю серьезность намерений, к тому же Дженнер сама хочет иметь большую и крепкую семью, как у ее сестры Ким Кардашян. Известно, что она замужем за Канье Уэстом и имеет четверо детей.

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Звездные разводы Звездные родители Кайли Дженнер
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