Трэвис Скотт изменял Кайли Дженнер в течение двух лет отношений, – СМИ

Подробности личной жизни 22-летней Кайли Дженнер и 27-летнего Трэвиса Скотта продолжают взрывать заголовки иностранных СМИ. В сети появились подозрения о неверности известного рэпера своей бывшей девушке и маме его годовалой дочери.

Как сообщает иностранное издание The Daily Mail, инстаграм-пользователи самостоятельно провели настоящее расследование относительно отношений Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта. Фанаты пары заявляют, что истинные причины их разрыва значительно глубже, чем звезды их описывают.

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Тщательно отследив страницы 27-летнего рэпера в инстаграме, сторонники отметили, что скорее всего он был увлечен другой инста-девой – Рожан Кар, с которой познакомился еще до начала отношений с Кайли.



Подруга Трэвиса Скотта / Instagram / @yungsweetro.o

К примеру, в марте 2018 года, через месяц после рождения дочери, Трэвис Скотт отдыхал в горах, опубликовав фото на фоне заснеженных склонов. Сразу на следующий день его подруга засветила фото в похожем месте.



Трэвис Скотт и его вероятная любовница / Коллаж: LifeStyle 24

Такая же ситуация случилась со звездами летом 2019 года. Рожан Кар и Трэвис Скотт похвастались фотографиями из одного и того же казино, снова выдержав паузу продолжительностью в неделю.



Трэвис Скотт и его вероятная любовница / Коллаж: LifeStyle 24

Позже обольстительная инста-звезда опубликовала на своей странице фото в зеркале, где на фоне виднеется мужская пара кроссовок, подожих на обувь рэпера. А в фан-аккаунте Рожан Кар появилось фото с 2013 года, на котором она несет большого игрушечного медведя, а рядом с ней идет парень, похожий на Трэвиса Скотта.



Трэвис Скотт и его вероятная любовница / Коллаж: LifeStyle 24

Однако сама девушка в комментарии для иностранного издания любую связь с ним отрицает. Она уверяет, что ни один из слухов не является правдивым, а соцсети искажают реальность. Рожан Кар призвала пользователей не распространять ложную информацию.

Стоит напомнить, о расставании Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта стало известно в среду, 2 октября. Сразу же после того Кайли Дженнер заметили в ночном клубе в компании бывшего бойфренда, после чего в 2 часа ночи они засветились возле его студии звукозаписи. Однако миллиардерша отрицала, что провела вечер с рэпером Tyga, заявив, что только высадила рядом с отелем своих друзей. Также 22-летняя светская львица подтвердила разрыв с Трэвисом Скоттом, заверив, что в приоритете для них дочь и они поддерживают хорошие отношения.