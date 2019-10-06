Трэвис Скотт впервые прокомментировал слухи об измене Кайли Дженнер

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Трэвис Скотт и Кайли Дженнер
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер / www.gettyimages.com

22-летняя самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер разошлась с 27-летним Трэвисом Скоттом, отцом своей дочери Сторми. После этого в сети начали распространяться слухи о неверности рэпера и его измене в течение двух лет их отношений.

Трэвис Скотт решил не молчать и ответить на слухи, которые распространяют западные СМИ и в сети. Рэпер разместил заявление на своей странице в инстаграми в сториз.

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Мужчина заявил, что эти истории – лживые и не имеют ничего общего с правдой.

Неприятно, когда видишь ложные слова, сказанные о тебе. Эти лживые истории о том, что я обманывал и изменял, просто не соответствуют действительности. Сейчас я сосредоточен на жизни, музыке и семье – вот что правда,
– отметил экс-возлюбленный Кайли Дженнер.


Заявление Трэвиса Скотта / Скриншо​т

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Сама же миллиардерша также прокомментировала их разрыв у себя в твиттере. По ее словам, для них с Трэвисом Скоттом в приоритете 1-летняя дочь Сторми.

"Мы с Трэвисом прекрасно ладим и все наше внимание сосредоточено сейчас на Сторми! ️Наша дружба и наша дочь в приоритете", – заявила Кайли Дженнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные разводы Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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