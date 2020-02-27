Трое украинских исполнителей сыграют на шоукейс-фестивале в Британии: почему это важно

Рэперша alyona alyona, рок-группа Love'n'Joy и поклонники фанка Blooms Corda сиграют свои сеты на британском фестивале The Great Escape.

Сейчас вы наверняка скажете – ок! "Рыбки рыбки" от воспитательницы детсада мы уже слышали, знаем. А кто эти Love'n'Joy и Blooms Corda? И что за фестиваль? Какой-то, наверное, местный.

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Нет! Фестиваль The Great Escape – это место, где когда-то начинали такие артисты как Эд Ширан и Адель.

Для справки: Обладатель Грэмми Эд Ширан собрал 4,5 миллиарда просмотров на ютуб под клипом Shape of You. Адель – собирает Грэмми как грибы, а еще имеет в кармане Оскар и Золотой глобус за саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде.

И еще раз – эти артисты когда-то стояли на сцене фестиваля новой музыки The Great Escape. На него приезжают именно молодые и еще малоизвестные, но перспективные исполнители. А еще представители студий звукозаписи, лейблов и фестивалей. То есть, есть шанс попасть со своим творением на глаза важным людям в музиндустрии. И это однозначно – большой шанс.

Смотрите видеоклип группы Love'n'Joy:

Слушайте атмосферных​ Blooms Corda:

Как артисты смогли выйти на такой уровень: Показать свое творчество на такой мощной площадке артисты смогут благодаря Украинскому институту. Да, здесь дало толчок государство. Программу поддержки запустили только в этом году. И это действительно очень круто, что наконец молодые исполнители могут претендовать на государственную поддержку.

Как присоединиться: Программа Extra Sound в течение этого года объявит еще четыре открытых конкурса для участия представителей Украины на Международных шоу-кейсах. Отправить заявку сможет любой артист – молодой и неизвестный, известный и немолодой. Главные требования: иметь 18 лет, украинское гражданство и знать английский язык.

Отбирают участников совместно представители фестиваля и Украинский институт. Тем, кому посчастливилось пройти отбор – государство купит билеты туда и обратно, профинансирует проживание в гостинице и организационный взнос за участие в фестивале.

Поэтому если у вас есть что показать и вы уверены, что ваша музыка должна звучать из каждого утюга – вам на сайт Украинского института.

Ну а alyona alyona, Love'n'Joy и Blooms Corda остается только пожелать быть услышанными и замеченными на фестивале The Great Escape.



alyona alyona



Blooms Corda