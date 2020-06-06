В 2020 году Троица выпадает на 7 июня. Троица относится к 12 важнейшим церковным праздникам и отмечается на пятидесятый день после Пасхи. Что можно и нельзя делать в этот день – читайте дальше.

Праздник получил свое название в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое Иисус Христос обещал перед Вознесением на небо. Праздник призван напомнить о святой Троице Всевышнего – в виде Бога-Отца, в виде Бога-Сына и в виде Бога-Святого Духа.

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Согласно Евангелию, в этот день на апостолов сошли огненные языки Святого Духа, и они заговорили на разных языках мира, и начали проповедовать. Поэтому Троица считается также днем ​​рождения христианской церкви. Сегодня все дома и храмы должны быть украшены зеленью, символизирующей обновление души.



7 июня христиане празднуют Троицу

Что нельзя делать на Троицу

Как и в любой большой религиозный праздник, на Троицу запрещается заниматься тяжелой физической работой. Нельзя убирать в доме, шить или вязать.

В этот праздник нельзя стричь волосы, ведь по поверьям можно потерять свою силу и стать более уязвимым к нечистой силе.

Сегодня запрещается купаться в водоемах, так как в этот день можно утопиться.

Чтобы не встретил вас блуд, в этот день нельзя одному идти в лес.

Считается, что на Троицу не стоит назначать свадьбу, ведь ничего хорошего такую ​​семью не ждет.

В праздник Троицы нужно постараться не думать о плохом, не завидовать и не злиться на кого-то, потому что ничем хорошим это не закончится.