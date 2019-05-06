Троица 2019 в Украине: дата и будет ли праздник выходным днем

В 2019 году празднование Троицы приходится на 16 июня – пятидесятый день после Пасхи. Этот праздник является одним из 12 важнейших христианских праздников. День Святой Троицы также называют Зелеными святками, или Пятидесятницей. Храмы и свои жилища верующие украшают зеленью и цветами.

Календарь праздников в 2019 году предполагает 12 выходных в июне, включая праздничные дни и обычные выходные. День Святой Троицы в 2019 году приходится на 16 июня – воскресенье. Выходной переносится на понедельник – 17 июня. Таким образом украинцы будут отдыхать три выходных подряд – 15, 16, 17 июня. Также 28 июня будет выходным днем, ведь Украина празднует День Конституции Украины.

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День Святой Троицы считается днем рождения Святой Вселенской соборной апостольской Церкви. Также этот праздник посвящен сошествию Святого Духа на последователей Христа.

История праздника

Впервые решили праздновать Троицу апостолы, которые являются учениками Сына Божьего. Этим праздничным днем они хотели увековечить великое событие, когда на них сошел Святой Дух. На тот момент они уже 50 дней молились в Сионской горнице. Затем на этом месте возник первый христианский храм.

Апостолы после схождения Святого Духа обрели способность говорить на разных языках мира, чтобы нести слово Божие в разные страны. Что интересно, ученики научились исцелять и предсказывать будущее. Апостолы же выполнили свое предназначение и отправились по всему миру рассказывать о жизни Господа и его мучительной смерти за грехи всего человечества.



Троица 2019

Впервые официально Троицу решили праздновать в 381 году, когда в Константинополе был созван II Вселенский собор, где утвердили догмат о равенстве всех Божьих людей. Древние славяне обратили внимание на Троицу лишь спустя 300 лет после крещения Руси, в конце XIII – начале XIV веков.

Традиции праздника

Постоянно украинцы на Троицу украшают свои дома ветвями деревьев и душистыми травами, ведь зелень и цветы символизируют возрождение всего живого на земле. С этим днем связано много народных обычаев и обрядов.

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День Святой Троицы считается очень веселым и радостным праздником. Дни перед Троицей называются Клечальной или Русальной неделей, а первые три дня после – Зелеными праздниками. Празднование Троицы сопровождается различными обрядами и приметами, многие из которых сохранились еще с дохристианских времен.

Перед праздником нужно тщательно убрать свое жилье и завершить все дела. Украсить дом ветками березы, дуба, клена или липы (однако не стоит использовать ветки осины или ивы), а также ароматными травами – аиром, мятой, мелиссой, чабрецом, васильками. На Троицу запрещается любой труд.



Зеленые праздники 2019

Рекомендуется посетить в день Троицы праздничную церковную службу, принеся с собой зеленый букет из трав и цветов. Также позовите к себе в гости близких и друзей и приготовьте праздничный стол. Нельзя в этот день грустить, обижаться на кого-то и думать о плохом.

Праздник Троицы приходится на то время, когда распускаются деревья и расцветают цветы. В древности этот период славяне особо почитали, называя его торжеством весны перед началом лета. Это время лучше проводить на природе, участвовать в народных гуляниях и развлечениях. Не стоит забывать о приметах и поверьях на Троицкие праздники.

Считается, что в четверг перед Троицей русалки выходили из воды. Купаться в этот период не желательно, можно попасть в сеть русалок. Хорошей приметой было парню посвататься на Троицу, тогда жизнь у супругов будет счастливой и долгой. При освящении в церкви букетов на них надо пролить несколько слезинок. Считается, что травы помогают при недугах и служат оберегом для дома.

Троица всегда считалась девичьим праздником. В этот день гадали на суженого, девушки тайком ходили в лес и бросали сплетенные венки русалкам, чтобы они послали им богатых женихов. Гадания сопровождались песнями и хороводами.