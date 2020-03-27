Когда Троица в 2020 году: дата праздика в Украине

Каждый год дата Троицы приходится на другой день. Связано это с тем, что праздник Троицы высчитывают от пятидесятого дня после Пасхи. В 2020 году Троица приходится на 7 июня. Этот праздник является одним из 12 важнейших христианских праздников.

День Святой Троицы также называют Зелеными праздниками. В этот день верующие украшают свои дома зеленью и цветами. Праздник приходится на воскресенье, поэтому украинцы будут иметь выходной в понедельник, 8 июня. Таким образом у нас будут три выходных подряд – 6, 7, 8 июня.

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День Святой Троицы считается днем ​​рождения Святой Вселенской соборной апостольской Церкви. Также этот праздник посвящен сошествию Святого Духа на последователей Христа.

Что известно о Дне Святой Троицы

Именно апостолы, которые были учениками Сына Божия, решили впервые отпраздновать Троицу. Этим праздничным днем ​​они хотели увековечить великое событие, когда на них сошел Святой Дух.



Святая Троица

После сошествия Святого Духа апостолы обрели способность говорить на разных языках мира, чтобы нести слово Божие в разные страны. Также ученики научились исцелять и предсказывать будущее. Апостолы выполнили свое предназначение и отправились по миру рассказывать о жизни Господа и его смерти за грехи всего человечества.

Официально Троицу отпраздновали в 381 году, когда в Константинополе был созван II Вселенский собор, где утвердили догмат о равенстве всех Божьих человек. Древние славяне обратили внимание на Троицу только через 300 лет после крещения Руси, в конце XIII – начале XIV веков.

Какие традиции праздника

На Троицу христиане украшают свои дома ветками деревьев (липа, береза, дуб, клен) и травами (аир, мята, чебрец, мелисса), ведь душистая зелень и цветы символизируют возрождение всего живого на земле. С этим днем ​​связано много народных обычаев и обрядов.



Троица 2020

День Святой Троицы – веселый и радостный праздник. В этот день за столом собирается вся большая семья. Дни перед Троицей называются Клечальной или Русальной неделей, а первые три дня после – Зелеными праздниками.

К празднованию Троицы наши предки подходили очень тщательно, поэтому обряды и приметы сохранились еще до наших дней.

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Перед Зелеными праздниками, надо полностью убрать свое жилье и завершить все дела. Рекомендуется в этот день посетить праздничную церковную службу, принеся с собой зеленый букет из трав и цветов. На Троицу нельзя грустить, обижаться на кого-то и думать о плохом.

Праздник Троицы приходится на то время, когда расцветают цветы. Поэтому незамужние девушки делают венки и пускают их на воду. Если венок будет плыть быстро – значит год будет удачным, если медленно – будут некоторые трудности, если затонул – к беде.

Однако заходить в воду не желательно. Говорят, что в этот период из воды выходят русалки. Хорошей приметой было парню посвататься на Троицу, тогда жизнь у супругов будет счастливой и долгой.