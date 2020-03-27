Когда Троица в 2020 году: дата праздика в Украине
Каждый год дата Троицы приходится на другой день. Связано это с тем, что праздник Троицы высчитывают от пятидесятого дня после Пасхи. В 2020 году Троица приходится на 7 июня. Этот праздник является одним из 12 важнейших христианских праздников.
День Святой Троицы также называют Зелеными праздниками. В этот день верующие украшают свои дома зеленью и цветами. Праздник приходится на воскресенье, поэтому украинцы будут иметь выходной в понедельник, 8 июня. Таким образом у нас будут три выходных подряд – 6, 7, 8 июня.
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День Святой Троицы считается днем рождения Святой Вселенской соборной апостольской Церкви. Также этот праздник посвящен сошествию Святого Духа на последователей Христа.
Что известно о Дне Святой Троицы
Именно апостолы, которые были учениками Сына Божия, решили впервые отпраздновать Троицу. Этим праздничным днем они хотели увековечить великое событие, когда на них сошел Святой Дух.
Святая Троица
После сошествия Святого Духа апостолы обрели способность говорить на разных языках мира, чтобы нести слово Божие в разные страны. Также ученики научились исцелять и предсказывать будущее. Апостолы выполнили свое предназначение и отправились по миру рассказывать о жизни Господа и его смерти за грехи всего человечества.
Официально Троицу отпраздновали в 381 году, когда в Константинополе был созван II Вселенский собор, где утвердили догмат о равенстве всех Божьих человек. Древние славяне обратили внимание на Троицу только через 300 лет после крещения Руси, в конце XIII – начале XIV веков.
Какие традиции праздника
На Троицу христиане украшают свои дома ветками деревьев (липа, береза, дуб, клен) и травами (аир, мята, чебрец, мелисса), ведь душистая зелень и цветы символизируют возрождение всего живого на земле. С этим днем связано много народных обычаев и обрядов.
Троица 2020
День Святой Троицы – веселый и радостный праздник. В этот день за столом собирается вся большая семья. Дни перед Троицей называются Клечальной или Русальной неделей, а первые три дня после – Зелеными праздниками.
К празднованию Троицы наши предки подходили очень тщательно, поэтому обряды и приметы сохранились еще до наших дней.
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Перед Зелеными праздниками, надо полностью убрать свое жилье и завершить все дела. Рекомендуется в этот день посетить праздничную церковную службу, принеся с собой зеленый букет из трав и цветов. На Троицу нельзя грустить, обижаться на кого-то и думать о плохом.
Праздник Троицы приходится на то время, когда расцветают цветы. Поэтому незамужние девушки делают венки и пускают их на воду. Если венок будет плыть быстро – значит год будет удачным, если медленно – будут некоторые трудности, если затонул – к беде.
Однако заходить в воду не желательно. Говорят, что в этот период из воды выходят русалки. Хорошей приметой было парню посвататься на Троицу, тогда жизнь у супругов будет счастливой и долгой.
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