Тропами принцессы Дианы: герцоги Кембриджские встретились с жителями Гималаев

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Кейт Миддлтон и принц Уильям в Пакистане
Кейт Миддлтон и принц Уильям в Пакистане / Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже третий день как находятся с официальным визитом в Пакистане. 16 октября они отправились на вертолете в горы Гиндукуш, где имели возможность пообщаться с жителями Гималаев.

После встречи с местным населением на границе Афганистана супруги отправились в горы. Именно там 28 лет назад побывала и мать принца Уильяма с официальным визитом – принцесса Диана. По случаю такого памятного события супругам вручили книгу с воспоминаниями.

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Что интересно, для встречи Кейт Миддлтон не меняла образ и отправилась в предгорье Гималаев в длинной юбке серо-коричневого цвета, темной рубашке и кожаной жилетке. Ее образ дополнили любимые осенние ботинки на плоской подошве, в которых она неоднократно появлялась на публике, и головной убор с яркими перьями.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Пакистані
Кейт Миддлтон и принц Уильям в Пакистане / Getty Images

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Пакистані
Кейт Миддлтон и принц Уильям в Пакистане / Getty Images

Принц Уильям тоже не менял look и поддержал свою жену, надев на голову белый берет с перьями, который когда-то тоже одевала на голову леди Ди.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Пакистані
Кейт Миддлтон и принц Уильям в Пакистане / Getty Images

принцеса діана
Принцесса Диана в Пакистане / Архивное фото

Герцоги также посетили ледник Chiatibo в Национальном парке Брогиль, который растаял из-за глобального потепления.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Пакистані
Герцоги Кембриджские в Пакистане / Getty Images

Что известно о турне Уильяма и Кейт? Это анонсированная поездка герцогов Кембриджских в Пакистан. Продлится турне до 18 октября. Путешествие принца Уильяма и Кейт Миддлтон стало одним из самых опасных. Из-за угрозы терактов в стране охрану королевской четы существенно усилили. Сейчас герцогов Кембриджских охраняют 1000 правоохранителей.

Известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон запланировали немало встреч в Пакистане, на которых обсудят важные социальные и гуманитарные темы. В рамках турне они встретятся с детьми, молодежью, членами правительства, бизнесменами, меценатами, волонтерами и защитниками природы.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я Пакистан Мода Принц Уильям
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