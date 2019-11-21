Тропическая красота: Эльза Хоск поразила спортивной фигурой в крошечном бикини

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Эльза Хоск на Ямайке / Instagram / @hoskelsa

Шведская модель Эльза Хоск уже давно стала любимицей миллионов. Звезда каждый раз показывает в сети результаты своей работы в модельной сфере, а также результаты спортивных тренировок.

На этот раз в качестве локации 31-летняя модель выбрала роскошный отдых посреди густой зелени. Девушка разместилась в деревянном бунгало, где, скорее всего, проводит свой отпуск. Для одного из образов Эльза выбрала крошечный черный купальник от бренда Solid & Striped со змеиным принтом, который до сих пор не покидает трендовые позиции.

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Свои плечи Хоск легко прикрыла парео с орнаментами, а волосы и лицо оставила без прически и макияжа. Особое внимание на фото привлекло спортивное телосложение модели, ведь для показов и фотосессий бренда Victoria's Secret просят иметь красивые стройные формы. Рельефный пресс, упругие ягодицы и стройные ноги – вот результат сложных физических нагрузок Эльзы Хоск.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

В своих инстаграм-сторис звезда призналась, что свой долгожданный отпуск она проводит на Ямайке. Модель уже успела искупаться в море под дождем, отведать местной еды и отдохнуть в роскошной спальне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woke up in Jamaica!!!

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 


 Отдых Эльзы Хоск на Ямайке / Instagram-Stories / @hoskelsa

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Теги: LifeStyle Мода Эльза Хоск Эротика
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