Тропическая красота: Эльза Хоск поразила спортивной фигурой в крошечном бикини

Шведская модель Эльза Хоск уже давно стала любимицей миллионов. Звезда каждый раз показывает в сети результаты своей работы в модельной сфере, а также результаты спортивных тренировок.

На этот раз в качестве локации 31-летняя модель выбрала роскошный отдых посреди густой зелени. Девушка разместилась в деревянном бунгало, где, скорее всего, проводит свой отпуск. Для одного из образов Эльза выбрала крошечный черный купальник от бренда Solid & Striped со змеиным принтом, который до сих пор не покидает трендовые позиции.

Читайте также: Эротические провокации от Эльзы Хоск: какими фото поражала "ангел" Victoria's Secret (18+)

Свои плечи Хоск легко прикрыла парео с орнаментами, а волосы и лицо оставила без прически и макияжа. Особое внимание на фото привлекло спортивное телосложение модели, ведь для показов и фотосессий бренда Victoria's Secret просят иметь красивые стройные формы. Рельефный пресс, упругие ягодицы и стройные ноги – вот результат сложных физических нагрузок Эльзы Хоск.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В своих инстаграм-сторис звезда призналась, что свой долгожданный отпуск она проводит на Ямайке. Модель уже успела искупаться в море под дождем, отведать местной еды и отдохнуть в роскошной спальне.



Отдых Эльзы Хоск на Ямайке / Instagram-Stories / @hoskelsa