Популярная певица Александра Зарицкая, которая является солисткой известной украинской группы KAZKA, удивила фанатов роликом, который опубликовала в сети. На видео знаменитость появилась в пикантном образе и показала зажигательные танцы на балконе.

Солистка знаменитого коллектива KAZKA озадачила фолловеров дикими танцами. Ролик, который который она распространила на странице группы в инстаграме, быстро взбудоражил сеть и вызвал активные обсуждения. За день его посмотрели более 70 тысяч раз.

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На видео звезда позирует в черных трусиках и свободной рубашке серого цвета. В таком эротическом наряде Александра устроила дикие танцы на балконе. Она ничего не стеснялась и продемонстрировала свои пышные формы. Во время зажигательного танца вокалистка быстро двигала ногами и махала руками.

Ролик был снят на отдыхе, ведь из окна видны пальмы и безграничный океан. В заметке Зарицкая отметила, что настроение танцевать для всех хейтеров. Также она анонсировала премьеру нового трека, которая состоится уже совсем скоро. И отметила, что таким образом празднует очередное творческое достижение.