В трусиках и леопардовой куртке: Даша Ульянова показала кольцо от Максима Михайлюка

Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова похвасталась кольцом, которое в финале ей вручил Максим. Однако она решила показать его, представ перед камерой в эротическом образе.

Хотя финал "Холостяка" уже позади, однако обсуждение вокруг шоу не утихают. Пользователи сети активно делятся своими впечатлениями, а также следят за аккаунтами участниц. Так, на личной странице победительницы Даши Ульяновой в инстаграме появилось горячее фото, которое моментально привлекло внимание ее подписчиков.

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На проекте Даша неоднократно демонстрировала свою сексуальность. Она появлялась в очень жарких образах и смогла покорить сердце пилота Максима Михайлюка. Однако после окончания шоу она не перестает показывать свои прелести в социальных сетях.

На очередной фотографии Ульянова появилась в откровенном и обольстительном look. Она изображена в эротической позе, сидя на кресле и закинув ногу на ногу. Голову Даша отвела в сторону, а руку поставила так, чтобы показать кольцо, которое получила от Максима.

Девушку видим в массивной куртке с леопардовым принтом, которую она надела на голое тело, и черных трусиках. Ее длинные волосы уложены в легкие локоны, а на лице есть насыщенный макияж в коричневых оттенках.

Фотографии с кольцом должны быть разными,

– написала в заметке Даша.



Даша Ульянова в эротическом образе / Instagram / @dasha_ulyanovaa