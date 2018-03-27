Трусы и крошечный топ: Ким Кардашян призналась, в чем она любит засыпать

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Ким Кардашян любит засыпать в трусах и топе
Ким Кардашян любит засыпать в трусах и топе / Instagram / @kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян любит удивлять поклонников неожиданными заявлениями. На днях актриса и бизнесвумен призналась, в чем она ежедневно засыпает.

Ким Кардашян любит участвовать в сексапильных съемках. Актриса часто позирует перед камерами в обольстительной белье или же вообще без него. Такой образ для Ким, как оказалось – это будничный look.

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В прямом эфире одного из американских телешоу звезда призналась, что любит спать в трусах и крошечном топе или бюстгальтере. В то же время ее муж, рэпер Канье Уэст, тоже любит засыпать голышом или в трусах, передает People.

Я сплю в трусиках и маленьком топе,
– заявила Ким Кардашян.

Кроме этого, знаменитая американка призналась, что пренебрегает бьюти-советами косметологов и даже на ночь делает макияж. Все потому, что Ким Кардашян всегда хочет выглядеть хорошо.

"Даже если я утром не смогу иметь идеальный гламурный вид, все равно буду спать прекрасно. Возможно, я порчу свою кожу, но затем в течение нескольких дней спасаю ее (косметическими средствами, – 24 канал)", – добавила Ким.

 

Теги: LifeStyle Ким Кардашян
Источник: Lifestyle
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