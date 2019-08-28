Отдых в Турции: сказочные места, которые должен увидеть каждый

Турция является одной самых популярных стран для отдыха среди украинцев. Кроме отелей all inclusive, страна в любое время года привлекает своими роскошными пейзажами и старинной архитектурой.

Собор Святой Софии

Одним из самых красивых памятников архитектуры Стамбула считается собор Святой Софии, или Ая-София. Его построили в 537 году, долгое время он считался самым большим христианским храмом в мире. Длина здания составляет 100 метров, ширина – 69,5 метров.

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Стены храма отделаны роскошным мрамором, красивыми мозаиками и фресками. Дизайн здания выполнен в золотых и серебряных цветах.



Собор Святой Софии в Турции



Длина здания составляет 100 метров



Один из крупнейших храмов мира

В XV веке Аю-Софию превратили в мечеть. Каждый год последователи многих религий со всего мира приезжают туда, чтобы посмотреть на ценный памятник архитектуры.



Храм Святой Софии изнутри

Город Эфес

Если хотите окунуться в эпоху Античности, то вам необходимо посетить древний город Эфес.



Город Эфес

Он расположен среди гор и хранит в себе большое количество ценных памятников. Речь идет, в частности, о развалинах храма римского императора Адриана, фонтане императора Траяна I храме бога плодородия Сираписа.



В городе сохранились памятники архитектуры



​Руины древнего города

Особенностью Эфеса является библиотека Цельса, которую построили в 117 году до нашей эры. Там хранилось почти 12 тысяч рукописных свитков, а также она служила гробницей для Тиберия Юлия Цельса – государственного и военного деятеля Римской империи.



Библиотека Цельсия

Город Памуккале

Курорт называют одним из самых красивых мест на планете. Тысячи туристов приезжают туда, чтобы насладиться белоснежными водоемами, которые расположены на склоне горы.

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Уникальная белая окраска образовалось благодаря природным ископаемым, в частности, известняка, кальция и асбеста, которых выводит наружу термальный источник с температурой воды более 100 градусов. На сегодня Памуккале насчитывает 17 видов термальных вод.



Курорт Памуккале



Невероятные пейзажи курорта Памуккале

Кроме этого, на курорте расположен известный бассейн Клеопатры. По легенде, египетская царица любила проводить там время, чтобы сохранить свою молодость. Вода в любое время года сохраняет температуру +35 градусов по Цельсию. Местные жители говорят, что она наполнена множеством минералов.



Басейн Клеопатры

Путешествуя в Памуккале, также обязательно надо увидеть уникальные руины города Иераполиса. Его основал Пергам Эвмен II в 190 году до нашей эры.



Город Иераполис

Самыми ценными сооружениями, которые поражают своей красотой, являются арка Домициана, церковь Святого Филиппа, античный театр на 15 тысяч зрителей и множество захоронений.



Античный театр

В 1998 году Памуккале внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дворец Исхак-Паша

Дворец расположен в районе Доубеязит провинции Аре на востоке Турции. Его считают архитектурным украшением страны.



Дворец Исхак-Паша

Строительство памятника началось в 1685 году и длилось 99 лет.



Невероятная отделка дворца

Архитектура дворца сочетает в себе несколько стилей, в частности, сельджукский, османский, грузинский, персидский и армянский.

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Памятник насчитывает в себе 336 комнат, а если выйти за его пределы, то открывается невероятный вид на Арарат.



Дворец Исхак-Паша изнутри

Подводый город Кекова

Он расположен на небольшом острове в Средиземном море. Там сохранились уникальные руины древнего города Долихисте. Однако часть его ушла под воду.



Красивые пейзажи города Кекова

Город оказался в морских глубинах из-за мощного землетрясения, которое произошло во II веке до нашей эры.



Город ушел под воду из-за землетрясения

Посмотреть на остатки улиц, развалины храмов, арок, дома с каменными лестницами и набережную можно во время прогулки на лодке с прозрачным дном. К слову, нырять с аквалангом в водоем там категорически запрещено.



Руины города можно рассмотреть во время прогулки на лодке

Фото: Sakums, Pixabay, Marinex Tour, Auto travel, Art travel blog, Turkish Archaeological News.