Туристический бум в Грузии: почему страна пользуется популярностью среди украинцев
В 2018 Грузию посетили 170 тысяч украинцев, в этом году ожидают до миллиона. С этой страной нас связывают крепкие экономические, а еще – теплые и дружеские отношения. Об особом отношении грузин к украинцам – читайте в материале 24 канала.
Грузию туристы из Украины активно выбирают последние 5-7 лет. Украинский язык звучит и в ресторанах, и в горах. А в информационных центрах обычно предлагают аудиогид на соловьином.
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В престижном районе грузинской столицы есть улица Киевская, на ней – целая аллея каштанов.
Граффити на улице Киевской в Тбилиси: смотрите фото
"Грузия вообще, пожалуй, самая дружественная к туристам страна из бывших стран СНГ. Пожалуй, из европейских тоже. Особенно для украинцев", – считает Владимир Трилис.
По словам Владимира Абрамюка, проживающего в Грузии, украинская диаспора часто организует в грузинской столице разнообразные мероприятия.
"Украинская весна" на улице Киевской в Тбилиси
Любовь грузин к Украине чувствуется повсюду. Просто посреди Тбилиси на обычном жилом доме можно увидеть наш флаг. По данным туроператоров, сейчас авиарейсы между странами заполнены на 100%. Эксперты прогнозируют Грузии туристический бум.
Это показывает опыт Египта, например, где русских сегодня нет, а увеличилось количество украинцев на 20%
– убежден Владимир Царук, директор Центра развития туризма Украины.
К тому же, встречают и провожают украинцев в Грузии как родственников.