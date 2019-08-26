Туристический бум в Грузии: почему страна пользуется популярностью среди украинцев

В 2018 Грузию посетили 170 тысяч украинцев, в этом году ожидают до миллиона. С этой страной нас связывают крепкие экономические, а еще – теплые и дружеские отношения. Об особом отношении грузин к украинцам – читайте в материале 24 канала.

Грузию туристы из Украины активно выбирают последние 5-7 лет. Украинский язык звучит и в ресторанах, и в горах. А в информационных центрах обычно предлагают аудиогид на соловьином.

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В престижном районе грузинской столицы есть улица Киевская, на ней – целая аллея каштанов.

Граффити на улице Киевской в Тбилиси: смотрите фото

"Грузия вообще, пожалуй, самая дружественная к туристам страна из бывших стран СНГ. Пожалуй, из европейских тоже. Особенно для украинцев", – считает Владимир Трилис.

По словам Владимира Абрамюка, проживающего в Грузии, украинская диаспора часто организует в грузинской столице разнообразные мероприятия.



"Украинская весна" на улице Киевской в Тбилиси

Любовь грузин к Украине чувствуется повсюду. Просто посреди Тбилиси на обычном жилом доме можно увидеть наш флаг. По данным туроператоров, сейчас авиарейсы между странами заполнены на 100%. Эксперты прогнозируют Грузии туристический бум.

Это показывает опыт Египта, например, где русских сегодня нет, а увеличилось количество украинцев на 20%

– убежден Владимир Царук, директор Центра развития туризма Украины.

К тому же, встречают и провожают украинцев в Грузии как родственников.