Украинский туристический оператор Join UP значительно сократил количество рейсов из Украины в Египет, которые должны были быть в июле. В компании объясняют такое решение падением спроса среди туристов из-за карантина. Список рейсов, которые отменили – читайте в материале.

Информацию об отмене рейсов опубликовали на официальной странице туроператора в фейсбуке. В компании говорят, что после того, как в конце июня Египет стал "красным" в связи с пандемией коронавируса, спрос на полеты в Шарм-аль-Шейх и Хургаду упал.

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Путешественники не хотят лететь в Египет, поскольку по возвращении оттуда придется делать ПЦР-тестирование или оставаться в течение 14 дней на домашней самоизоляции под контролем приложения "Дій вдома". Как следствие, Join UP решили уменьшить количество рейсов по этим направлениям до августа.

Отмененные рейсы

Из Харькова в Шарм-эль-Шейх: 14, 21 и 28 июля 2020 года.

Из Запорожья в Шарм-эль-Шейх: 16, 23 и 30 июля 2020 года.

Из Одессы в Шарм-эль-Шейх: 9, 16, 23 и 30 июля 2020 года.

Из Львова в Шарм-эль-Шейх: 16, 23 и 30 июля 2020 года.

Из Львова в Хургаду: 8, 15, 22, 29 июля 2020 года.

Из Киева в Шарм-эль-Шейх: 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28 и 30 июля 2020 года.

Из Киева в Хургаду: 13, 17, 20, 24, 27 и 31 июля 2020 года.

Что делать, если вы приобрели билет на отмененные рейсы?

Join UP предлагает вылететь на выбранный вами курорт в Египте ближайшим рейсом. В некоторых случаях это можно сделать из другого города. Также туроператор предоставляет возможность перебронировать рейс по другому направлению – в Турцию или Албанию. Все детали вы можете узнать у своих туристических агентов.