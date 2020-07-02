Изысканный стиль герцогини Кембриджской никогда не оставался без внимания публики и отвечал монаршему титулу. Однако во время видеозвонка Кейт Миддлтон решилась нарушить королевский протокол и предстать в мини-платье, которое все же разоблачили фэшн-эксперты.

Несмотря на то, что после ослабления карантина королевская семья уже успела сделать несколько публичных выходов, большинство обязанностей она до сих пор выполняет благодаря онлайн-конференциям. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили видеозвонок к медикам одной из больниц в Британской Колумбии по случаю Дня Канады, который отмечали вчера, 1 июля. Видео супруги опубликовали на официальной странице в инстаграме.

К теме В платье с цветочным принтом: Кейт Миддлтон показала безупречный летний образ – фото

Герцоги Кембриджские пообщались с врачами, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Они узнали, какими проблемами будет сопровождаться их работа в период пандемии и как COVID-19 повлиял на персонал и их семьи. Пара не скрывала своего восторга от деятельности медиков и отметила, что сейчас они играют уникальную роль в истории человечества.

Образ Кейт Миддлтон

Для онлайн-конференции она надела наряд в цветах флага Канады, чем продемонстрировала свое уважение. На ней твидовое красно-белое платье культового британского модельера Alexander McQueen. Несмотря на то, что в кадре Кейт Миддлтон засветила только верхнюю часть одежды, фэшн-эксперты разоблачили, что на ней мини-платье.

Стоит отметить, что члены монаршей семьи должны выбирать длину миди или макси. Герцогиня Кембриджская всегда придерживалась надлежащего дресс-кода, однако, похоже, во время видеовызова решила рискнуть и не осталась без внимания прессы.



Кейт Миддлтон в мини-платье / Фото: скриншот с видео