"Твiй на 100%": группа Бумбокс презентовала новый проницательный хит

Украинская группа представила свой второй трек под названием "Твiй на 100%" с будущего альбома Бумбокса "Таємний Код". Премьера сингла состоялась 28 ноября и его уже можно прослушать и приобрести на онлайн-платформах.

Песню "Твiй на 100%" записали в Киеве на студии "Бобина", где звукорежиссером выступил Дмитрием Хомулко. Ранее солист группы Андрей Хлывнюк и участники группы совместно с Хомулко записали альбомы "Люди" и "Голий король", которые получили грандиозный успех.

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Это на сто процентов реальная история. Песня, на которую вдохновила меня встреча с одной из слушательниц, которая просто мне вывалила свою историю, а я эту историю отдал вам. Эта песня была написана быстро, за один перелет, может поэтому она такая драйвовая,

– признался о релизе нового хита Андрей Хлывнюк.

Бумбокс – "Твій на 100%": смотреть видео онлайн

Новый трек "Твiй на 100%" уже доступен для прослушивания и покупки на онлайн-ресурсах Facebook, YouTube, SoundCloud, Instagram и других.

Стоит добавить, что первый трек из будущего альбома "Таємний Код" был записан с лос-анджелесской группой The Gitas и называется "Тримай мене". Фанаты "Бумбокс" смогли услышать его еще в июне 2018 года и положительно его оценили. Музыканты "Бумбокс" продолжат работу над альбомом "Таємний Код" в Киеве и в Берлине на студии "Trixx".