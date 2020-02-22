TVORCHI: Мы не можем нравиться всем

Уже сегодня, 22 февраля, состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2020. За право представлять Украину на песенном конкурсе будут бороться 6 исполнителей. Среди них дуэт из Тернополя TVORCHI, которые накануне дали откровенное интервью.

По результатам второго полуфинала TVORCHI стали фаворитами зрительского и судейского голосований. Перед финалом они презентовали клип на конкурсную песню Bonfire и дали эксклюзивное интервью изданию The Lime.

Читайте также: Женя Галич с юмором ответил хейтерам касательно 24 места на Евровидении: видео

Ребята признались, что не ставили перед собой никаких планок, а решили, что все расставят на свои места судьи и зрители. Поэтому, когда Андрей и Джеффри узнали оценки, были шокированы.

Джеффри отметил, что все прошло не так хорошо, как хотелось бы. По его словам, во время прямого эфира возникли трудности с звукооператором, бэк-вокала не было слышно, а голос самого Джеффри был слишком громким.

TVORCHI согласились с оценками и замечаниями судей. Они также плодотворно поработали над постановкой и вокалом, чтобы сегодня не было тех нюансов, которые были в полуфинале.

Согласно правилам Евровидения, на сцене может быть до шести человек. В полуфинале было две бэк-вокалистки, однако на сцене их не было вообще. В финале попробуем другой вариант. Посмотрим, что из этого получится,

– рассказал Андрей.

Парень также добавил, что они немного доработали визуализацию. За неделю трудно создать что-то кардинально новое, однако им удалось сделать ее интересной, динамичной.

Андрей отметил, что, по его мнению, выступления всех конкурсантов оценивались объективно и подсуживания не было.

"Штамповки" не проходят. Нужно что-то новое, что-то яркое. Евровидение – это не только спеть. И песня должна быть оригинальной, и исполнение, и месседж,

– поделился артист.

TVORCHI признались, что ранее были мало знакомы с Евровидением. Они не следили за конкурсом, возможно, иногда смотрели какие-то отдельные номера. А Джеффри вообще не понимал, что там происходит. Именно Андрей рассказал ему, что это такое и предложил принять участие.

Исполнители рассказали, что делают все для того, чтобы продвигаться вперед, однако рассудят все зрители и судьи.

Мы не можем нравиться всем. Когда выходишь на сцену, надо делать максимально круто то, что умеешь, а дальше будет видно,

– отметил Джеффри.

TVORCHI – Bonfire на Нацотбора Евровидение 2020: смотрите видео онлайн