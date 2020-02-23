TVORCHI обвинили организаторов Нацотбора в непрофессионализме: детали скандала

В субботу, 22 февраля, вся страна наблюдала за самым ожидаемым вокальным шоу – Национальным отбором Евровидения-2020. Победу одержала малоизвестная группа GO_A. И уже после шоу коллектив TVORCHI дал короткий комментарий, в котором обвинил организаторов в непрофессионализме.

Видео появилось на украинской фан-странице Евровидения. За кулисами солисты коллектива TVORCHI заявили, что у них был технический сбой в аппаратуре, повлиявший на их выступление. Вокалист Джеффри Кенни сетовал: ему не включили песню в ушной микрофон. Потому он слышал только свой голос.

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Участники группы TVORCHI обвинили организаторов в непрофессионализме и заявили, что больше не вернутся на Нацотбор. Информацию о технических неисправностях подтвердили и представители коллектива.

Это произошло впервые и повторилось. Они получили, что хотели. Ужасный непрофессионализм и позор. Я разочаровался. Я никогда не вернусь сюда,

– заявил Джеффри Кенни.

Впоследствии на странице коллектива появилось менее эмоциональное заявление. Представители TVORCHI поблагодарили всю команду телеканала "СТБ" за хорошую работу, ведь, по словам музыкантов, они "и критиковали, и учили, и помогали". Кроме этого, группа обратилась к поклонникам со словами благодарности, ведь несмотря на неудачное выступление за них все же отправляли голоса. TVORCHI не преминули объяснить, что же случилось в финале Нацотбора Евровидения-2020.

Мы не хотим, чтобы это выглядело как "оправдание", но хотим то, о чем, в принципе, и поем – быть услышанными. У нас была проблема в полуфинале – голос бек-вокалистов в наушниках у Джеффри звучал настолько громко, что было трудно услышать себя. Правда, после этого звукачи извинились. Сегодня мы пели без музыки. В буквальном смысле: в наушнике Джеффри не слышал музыки вообще,

– говорится в официальном заявлении.

Музыканты добавили, что сразу после выступления подошли к человеку, который отвечал за это. Однако в ответ их переспросили, осуществлялась ли проверка аппаратуры. Также TVORCHI заявили, что организаторы шоу просили не разглашать деталей инцидента.

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"После выступления, когда мы подошли к человеку, который за это отвечал, состоялся следующий диалог: "Вы же проверяли микрофон!" "Да! Мы слышали себя идеально, но не было музыки вообще!" "Это невозможно (и рассмеялся)". За сценой нам сказали: лучше никому об этом не говорите", – рассказали артисты.

TVORCHI – Bonfire на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

Как известно, после выступления группа TVORCHI получила шквал критики от судей Нацотбора Евровидения-2020. В результате эксперты оценили выступление в 2 балла, а вот зрители помогли им получить на балл больше. Поэтому группа заняла третье место, разделив его с David Axelrod. В то же время триумфаторами вечера стала группа Go_A. TVORCHI публично поздравили коллег, отметив, что у них была достойная песня.