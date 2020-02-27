TVORCHI после финала Нацотбора: Мы больше не будем участвовать в таких конкурсах

Группа TVORCHI после финала Национального отбора на Евровидение-2020 заявила, что во время выступления были проблемы со звуком. В откровенном интервью дуэт рассказал, что же случилось в прямом эфире и почему они больше не будут участвовать в конкурсах.

Солист группы TVORCHI Джеффри Кенни признался, что во время выступления не слышал музыку в наушниках и это дурным образом повлияло на его вокал. Артист также добавил, что не решился заявить о проблеме со звуком непосредственно в прямом эфире из-за страха окончательно потерять шансы на победу. Все это Джеффри рассказал в интервью программе "Зе Интервьюер".

Читайте также: Участники Евровидения-2020: какие страны уже определились с конкурсантами престижного шоу

Кенни признался, что все время пытался засунуть наушник поглубже в ухо, потому что не слышал музыки. Однако это не помогло и он решил "петь душой".

Мне казалось, что я пою нормально, но для других это казалось слишком громким,

– отметил исполнитель.

TVORCHI – Bonfire на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

Также Кенни добавил, что перед выходом на сцену звукоинженер попросил его проверить, все ли в порядке с наушниками.

На тот момент я слышал там только то, что пел в микрофон, сказал, что все хорошо,

– рассказал артист.

Ведущий "Зе Интервьюера" Анатолий Анатолич спросил Кенни почему он сразу после выступления не сообщил о проблеме. На что Джеффри ответил, что все реплики были запланированы заранее и он должен был отвечать на вопросы ведущего.

Я хотел быть вежливым, хотя в голове было много нецензурных слов,

– сказал финалист Нацотбора.

Вокалист отметил, что после выступления он пошел к звукорежиссеру и рассказал все, однако заявление о проблемах со звуком вызвало лишь смех.

Группа призналась, что больше не будет принимать участие в таких конкурсах, ведь из-за ошибки одного человека все старания могут стать напрасными. Музыканты заявили, что после эфира организаторы должны попросить прощения у зрителей за технические проблемы со звуком.

Читайте также: Скандал на Нацотборе Евровидения-2020: организаторы ответили на обвинения группы TVORCHI

Андрей рассказал, что в полуфинале также были проблемы со звуком, но потом перед ними извинились.

Но люди же не знают этого и поливают нас грязью, утверждая, что Джеффри не умеет петь,

– признался Гуцуляк.

TVORCHI в программе "Зе Интервьюер": смотрите видео онлайн





