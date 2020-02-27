TVORCHI после финала Нацотбора: Мы больше не будем участвовать в таких конкурсах
Группа TVORCHI после финала Национального отбора на Евровидение-2020 заявила, что во время выступления были проблемы со звуком. В откровенном интервью дуэт рассказал, что же случилось в прямом эфире и почему они больше не будут участвовать в конкурсах.
Солист группы TVORCHI Джеффри Кенни признался, что во время выступления не слышал музыку в наушниках и это дурным образом повлияло на его вокал. Артист также добавил, что не решился заявить о проблеме со звуком непосредственно в прямом эфире из-за страха окончательно потерять шансы на победу. Все это Джеффри рассказал в интервью программе "Зе Интервьюер".
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Кенни признался, что все время пытался засунуть наушник поглубже в ухо, потому что не слышал музыки. Однако это не помогло и он решил "петь душой".
Мне казалось, что я пою нормально, но для других это казалось слишком громким,
– отметил исполнитель.
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Также Кенни добавил, что перед выходом на сцену звукоинженер попросил его проверить, все ли в порядке с наушниками.
На тот момент я слышал там только то, что пел в микрофон, сказал, что все хорошо,
– рассказал артист.
Ведущий "Зе Интервьюера" Анатолий Анатолич спросил Кенни почему он сразу после выступления не сообщил о проблеме. На что Джеффри ответил, что все реплики были запланированы заранее и он должен был отвечать на вопросы ведущего.
Я хотел быть вежливым, хотя в голове было много нецензурных слов,
– сказал финалист Нацотбора.
Вокалист отметил, что после выступления он пошел к звукорежиссеру и рассказал все, однако заявление о проблемах со звуком вызвало лишь смех.
Группа призналась, что больше не будет принимать участие в таких конкурсах, ведь из-за ошибки одного человека все старания могут стать напрасными. Музыканты заявили, что после эфира организаторы должны попросить прощения у зрителей за технические проблемы со звуком.
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Андрей рассказал, что в полуфинале также были проблемы со звуком, но потом перед ними извинились.
Но люди же не знают этого и поливают нас грязью, утверждая, что Джеффри не умеет петь,
– признался Гуцуляк.
TVORCHI в программе "Зе Интервьюер": смотрите видео онлайн