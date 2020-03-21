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TVORCHI выпустили джингл из звуков карантина и призвали оставаться дома: видео

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Участники Национального отбора на Евровидение-2020 представили новую работу на злободневную тему. Группа TVORCHI записали джингл из звуков, которые общество слышит ежедневно в условиях изоляции.

При современных обстоятельствах граждане по всему миру вынуждены отказаться от будничных забот и изменить привычный ритм жизни. Звезды по всему миру вдохновляют людей заботиться о своем здоровье и соблюдать меры безопасности. Музыканты призывают фанов оставаться дома своим творчеством. К инициативе присоединился и коллектив TVORCHI.

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Тернопольская группа записала актуальный джингл из звуков карантина. Мелодия действительно состоит из тех звуков, которые сегодня приходится слышать всем без исключения – использование антисептического средства, воды в открытом кране, рассыпанной гречки, шороха полочек и открытого окна.

Мы, как и все сознательные украинцы, сохраняем спокойствие и остаемся дома! Эти несколько дней вдохновили нас на музыку, которая состоит из звуков карантина. Нашей музыкой мы призываем вас противодействовать коронавирусу, ведь это очень просто – #залишайсявдома,
– презентовали джингл музыканты.

Стоит отметить, что с 18 марта Украина живет в условиях усиленного карантина – закрыты торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, театры и кинотеатры, внедрены ограничения в общественном транспорте и остановлено метро. По состоянию на 21 марта в стране зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные.


Где можно сделать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 LifeStyle Музыка
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