Творожный кулич на Пасху: три рецепта с фото
Вкусная паска с изюмом и цукатами – главное блюдо Пасхи 2019. Кроме традиционного выпекаемого кулича, к празднику готовят еще и творожную паску, которая не требует выпекания, но несмотря на это – она очень вкусная. Рецепт творожной паски очень прост и с ним справится каждая хозяйка.
На Пасху 2019 можно готовить традиционный творожный кулич, а можно разнообразить рецепт, добавив имбирь, лимон, или даже какао. Сайт "24" предлагает три рецепта творожной паски, которые не оставят вас равнодушными.
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Универсальный совет: без хорошего творога не получится вкусной паски, поэтому к его выбору отнеситесь с особым вниманием.
Рецепт творожной паски
Ингредиенты:
творог – 1 кг
сливочное масло – 400 г
желтки – 6 шт.
сахар – 2 стакана
ванилин, лимонная цедра по вкусу.
Рецепт творожнйо паски – украсить паску можно изюмом или цукатами
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Рецепт приготовления творожной паски:
1. Перетрите тщательно творог через сито. Если у вас творог жидковатый – заверните его в марлю и положите на несколько часов под пресс.
2. Разотрите масло, сахар и желтки. Добавьте в творог и тщательно перемешайте. Добавьте ванилин, лимонную цедру по вкусу.
3. Выложите полученную массу в форму. Накройте марлей и поставьте под пресс в холодное место на 6-8 часов.
Рецепт творожной паски с лимоном и имбирем
Ингредиенты:
творог – 270 г
имбирь засахаренный – 70 г
сливочное масло – 40 г
сливки 20-22% – 60 мл
яичный желток
сахар – 75 г
ванильный сахар – 2 ч.л.
цедра одного лимона.
В тесто творожного кулича можно добавить изюм, цукаты и орехи
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Рецепт приготовления творожной паски с лимоном и имбирем:
1. Творог тщательно перетрите через сито. Порежьте цукаты.
2. Масло разотрите и добавьте в сыр. Сюда же добавьте цукаты и цедру лимона и перемешайте.
3. Сливки подогрейте. Смешай желток с сахаром и ванильным сахаром. Добавь яичную смесь в сливки, все вместе нагрейте, постоянно помешивая (но не доводите до кипения).
4. Творожную смесь добавьте в яично-сливочную, хорошо перемешайте.
5. Форму выстелите марлей. Заполните форму творожной массой, накройте марлей и поставьте под пресс в холодное место на 6-8 часов. Если будет образовываться жидкость, ее нужно сливать. Готовую паску переверните на тарелку и украсьте по желанию.
Рецепт шоколадного творожного кулича
Ингредиенты:
творог – 1 кг
сахар – 2 стакана
масло сливочное – 300 г
сметана – 6 ст.л.
какао-порошок – 4 ст.л.
шоколад черный, ванилин – по вкусу
соль – 1/4 ч.л.
Творожный шоколадный кулич особенно понравится детям
Рецепт приготовления шоколадной творожной паски:
1. Размягченное сливочное масло хорошо разотрите, добавь сахар, соль, ванилин, какао и еще раз перетрите.
2. Свежий сухой творог протрите через сито, добавьте в него сметану, перемешайте и небольшими порциями введите постепенно в приготовленную ранее смесь из масла, сахара и какао. Хорошо перемешайте.
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3. Когда смесь приобретет равномерный шоколадный цвет, переложите в форму, накройте марлей и поставьте под пресс в холодное место на 6-8 часов Готовую пасху выложите из формы и подайте на тарелке, посыпав сверху тертым шоколадом.
Вкусного кулича и светлой Пасхи!