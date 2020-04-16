Творожная паска на Пасху: 3 лучших рецепта

На праздничном столе среди других блюд, обязательно по традиции должна стоять творожная паска. Готовится она очень легко, а ее вкус вас изрядно удивит.

Несмотря на то, что Пасху в этом году мы будем праздновать дома без веселых компаний и родных, все же советуем не падать духом и устроить себе праздник.

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Редакция LifeStyle 24 подготовила 3 особых рецепта паски, которые не отнимут у вас много времени.

Рецепт творожной паски в духовке



Паску можете запекать в форме от чизкейка или в специальной пасочнице

Ингредиенты:

творог 9% или более – 500 г;

сахар – 100 г;

сметана 20% – 100 г;

яйца – 3 шт;

сливочное масло – 80 г;

ванильный сахар – 10 г;

крахмал картофельный – 1 ст. л;

изюм – 50 г;

цукаты – 50 г.

1. К творогу добавьте сметану. Потом добавьте крахмал, масло комнатной температуры и ванильный сахар.

2. Для получения нежной структуры разотрите смесь насадкой блендера, чтобы убрать зернистость и довести сыр до полной однородности. Вместо этого, можно протереть творог через мелкое сито, но блендер справится гораздо быстрее.

3. В другой емкости взбиваем яйца и сахар миксером 5-10 минут.

4. Яичную массу добавляем к сырной. Перемешиваем ложкой снизу вверх.

5. Добавляем изюм и цукаты. Снова перемешиваем снизу вверх, чтобы добавки равномерно распределились в творожной основе.

6. Для десерта выберите форму диаметром 16-20 см. На дно выложите пергаментную бумагу, по борту тоже прокладываем широкую бумажную полоску. В 3-4 слоя обворачиваем емкость плотной фольгой, не оставляя отверстий. Это необходимо, чтобы в разъемную форму не проникла вода.

7. В подготовленную емкость выкладываем творожную смесь, разравниваем.

8. Размещаем форму с будущей пасхой в противень. Наливаем в нижнюю емкость кипяток – жидкость должна доходить до середины обернутой фольгой формы.

9. Отправляем творожную пасху в раскаленную до 160 градусов духовку. Включаем только нижний нагрев. Поддерживая температуру, выпекаем примерно 1 час. Готовность можно проверить деревянной шпажкой – она должна выходить из сырной массы сухой.

10. После готовности оставляем испеченную творожную пасху в выключенной духовке с открытой дверцей до остывания.

Рецепт творожной паски в мультиварке

Творожная паска в мультиварке

Ингредиенты:

Творог – 750 г (9% жирности);

Яйца – 2 шт;

Масло сливочное – 80 г;

Сахар-песок – 150 г;

Сливки – 400 мл (20% жирности);

Цукаты – 1 стакан;

Ванилин – 2 щепотки.

1. Разотрите творог так, чтобы не было комочков. Можно это сделать с помощью плотного сита или же блендера. Добавьте сахар и ванилин.

2. Яйца с помощью миксера взбейте до белой пены.

3. Сливки размешайте со сливочным маслом комнатной температуры. Можно также взбить миксером. Добавьте к творогу и перемешайте до однородной массы.

4. Влейте взбитые яйца. Еще раз хорошо перемешайте или взбейте.

5. Перелейте тесто в чашу мультиварки. Закройте крышку.

6. С помощью кнопки меню включите программу "Мультиповар", установите температуру на 100 градусов, а время приготовления – 30 минут.

7. Через 30 минут массу слегка остудите, добавьте цукаты. Перемешайте. В паску можно добавить измельченные орехи, кусочки шоколада, сухофрукты.

8. Густую массу надо перелить в застеленную марлей форму – пасочницу. Марлю нужно завернуть в несколько слоев, она должна быть плотной.

9. На плоской тарелке сформировать руками с помощью ножа и кондитерского шпателя пасху, поместить ее в холодильник на 1 час. Украсить вкусную творожную паску цукатами или изюмом.

Рецепт творожной паски без выпечки



Рецепт паски без выпечки

Ингредиенты:

500 г свежего творога;

5 ст. л. сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

400 мл сметаны 20% или 25%;

100 г сливочного масла.

1. Изюм залить кипятком на 10 минут, затем слить воду, цукаты порезать, орехи слегка измельчить.

2. Творог протираем через сито или мясорубку, можно измельчить блендером. Добавляем размягченное сливочное масло комнатной температуры.

3. Сметану необходимо смешать с сахаром и ванильным сахаром и оставить на некоторое время, чтобы сахар растворился. Затем добавить сладкую сметану в творог, где уже есть масло. Тщательно массу перемешиваем и добавляем к ней цукаты, орехи, изюм. Также можно добавить цедру апельсина или лимона.

4. Форму для пасхи застелить марлей, сложенной в 3 слоя. Это может быть горшок или просто дуршлаг. Выложить в нее творожную массу и придавить грузом, например, тяжелой банкой с водой, закрытой крышкой. Поставить форму в другую емкость для стекания в нее сыворотки из сыра и поместить в холодильник на 10 часов.

5. После раскрытия марли, перевернуть пасху на тарелку. Украсить по желанию цукатами, разноцветной посыпкой.

Вкусной творожной паски!