Twenty One Pilots в Киеве: организаторы концерта предупреждают о поддельных билетах

Уже совсем скоро, 30 января, в Киеве прогремит концерт знаменитого американского дуэта Twenty One Pilots. Продажа билетов в официальных кассах прекратилась еще в конце 2018 года, однако в сети до сих пор проводятся махинации с непроверенными продажами.

Масштабный концерт музыкального коллектива состоится в киевском Дворце Спорта и те поклонники, которые приобрели билеты включительно с 20 июля по 14 ноября 2018 года, смогут вдоволь им насладиться. Однако организаторы мероприятия предупреждают, что в социальных сетях появился ряд сомнительных сообществ, которые продолжают продавать билеты.

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Представители Pop Corn CA, занимающиеся организацией концерта, пытались сделать все возможное, чтобы защитить сторонников группы от недобросовестных аферистов. Все билеты продавались только на едином билетном операторе Concert.ua. и максимум по 4 штуки в руки.

Хорошо помню болезненную ситуацию, которая сложилась на концерте Imagine Dragons летом 2018 года, когда несколько тысяч людей оказались обманутыми и не попали на концерт. Мы настоятельно просим вас – если вы еще не купили билет на концерт Twenty One Pilots в Киеве – откажитесь от этой идеи. Sold out мы объявили еще 14 ноября, билеты не могут появляться ниоткуда. Их просто нет, билеты раскуплены,

– прокомментировала ситуацию представитель Pop Corn CA Лидия Клов.

Организаторы также добавили список страниц и сайтов, которые не имеют никаких договоренностей с Pop Corn CA о продаже билетов на концерт Twenty One Pilots.

Сомнительные ресурсы для продажи билетов на концерт Twenty One Pilots:



Facebook-сторінка Twenty Øne Piløts: The Banditø Tøur - Kyiv, UKR

Facebook-сторінка Alexander Markov

Facebook-сторінкаTicket4event

Facebook-сторінка Twenty One Pilots Kiev

Квитковий оператор Ticket hunt

Напомним, что новость о приезде американских музыкантов Тайлера Джозефа и Джоша Дана из Twenty One Pilots появилась еще 11 июля прошлого года. Грандиозный концерт 30 января состоится в рамках мирового тура The Bandito Tour. Предпродажа билетов проходила с 15 до 20 июля, при условии предварительной регистрации на сайте группы,а вот основная продажа билетов стартовала 20 июля.

Стоит также добавить, что в прошлом году в столице Украины выступил другой известный американский коллектив Imagine Dragons. Концерт состоялся 31 августа на стадионе НСК "Олимпийский". Продажа билетов стартовала еще в январе 2018 года, и цена самого дешевого билета составила 749 гривен. Но на громком музыкальном событии не обошлось и без неприятных моментов: более тысячи человек не пропустили на концерт, потому что те приобрели фальшивые билеты. По словам киберполиции, их продажа осуществлялась на специально созданном аферистами сайте "e-ticket.in.ua".