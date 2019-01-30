Twenty One Pilots в Украине: какие песни стоит послушать перед грандиозным концертом

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Twenty One Pilots в Украине: лучшие хиты
Twenty One Pilots в Украине: лучшие хиты / Instagram / @the_toast_fai

Известная американская музыкальная группа Twenty One Pilots уже сегодня, 30 января, сыграет свой первый концерт в Украине. Грандиозное событие состоится в рамках мирового тура The Bandito Tour в киевском Дворце Спорта. В день выступления музыкантов из Коламбуса, штат Огайо, предлагаем вспомнить их самые главные хиты.

Если вы никогда раньше не слышали о знаменитой группе Twenty One Pilots, то сейчас самое время добавить несколько их синглов в свой плейлист. Ведь один из них вы все же должны были слышать – Heathens, который стал главным саундтреком к фильму 2016 года "Отряд самоубийц" студии DC Comics.

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Музыкальные хиты Twenty One Pilots пользуются большой популярностью на платформе YouTube, а также в социальных сетях. Группа в течение 10 лет своего существования выпустила 5 мощных пластинок, которые разорвали все музыкальные чарты мира. А в 2017 году за песню "Stressed Out" коллектив получил престижную премию Грэмми в номинации "Лучший поп-дуэт".

Даже если вам не повезло попасть на концерт Twenty One Pilots – не расстраивайтесь, а с легкостью погрузитесь в ритмы инди-попа и альтернативного рока в самых известных синглах группы.

Twenty One Pilots – Stressed Out: смотреть видео онлайн

Twenty One Pilots – Heathens: смотреть видео онлайн

Twenty One Pilots – Ride: смотреть видео онлайн

Twenty One Pilots – Lane Boy: смотреть видео онлайн

Twenty One Pilots – Car Radio: смотреть видео онлайн

Недавно организаторы концерта Twenty One Pilots предостерегали, что в сети ширится продажа сомнительных билетов на концерт, которые могут оказаться поддельными. Для предупреждения они распространили список страниц в социальных сетях, которые не имеют никаких договоренностей с Pop Corn CA (организаторами) о продаже билетов на концерт Twenty One Pilots.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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